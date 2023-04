Parcial BBB 23 ATUALIZADA aponta quem sai e quem fica no 12º paredão

O Big Brother Brasil 2023 está em reta final e mais uma eliminação marcará o programa. Larissa, Amanda, Marvvila e Domitila Barros competem esta semana e uma se despedirá da chance de ser campeã do reality show, mas quem? A parcial BBB 23 atualizada do UOL e DCI aponta o nome de quem pode perder essa disputa para ver quem fica.

Como está a votação do BBB 23 de hoje?

Como a votação desta semana é para ficar, o pior percentual será eliminado neste 12º paredão. Por enquanto, a parcial BBB 23 do UOL aponta quem Marvvila deve deixar o jogo. A cantora de pagode é a última colocada, somando 21,12% na lanterna da enquete.

A sister com o segundo pior percentual até o momento é Amanda, que tem 23,13% no terceiro lugar da votação do paredão. As duas primeiras colocações são as participantes que somam as melhores chances de continuar no jogo. Larissa tem 26,00% da preferência popular e Domitila está na frente com 29,75% dos votos para ficar.

A votação do UOL tem atualmente mais de 45 mil votos contabilizados, às 07h00 desta segunda-feira (3). Apesar não afetar o jogo, a enquete serve como amostragem das preferências do público na berlinda.

Porcentagem na parcial BBB 23 do DCI - Vote e acompanhe em tempo real

Como foi formado o 12º paredão?

Domitila Barros foi a primeira na berlinda da semana, ela foi indicada pela líder Aline Wirley e assim ficou sem direito ao bate e volta. Depois, a casa definiu Amanda e Larissa como as mais votadas da semana. Cada brother pôde votar em dois colegas de confinamento no confessionário.

Em seguida, as emparedadas pela casa distribuíram imunidades relâmpago. Larissa imunizou Ricardo Alface e Amanda salvou Fred Nicácio. Assim, os participantes que sobraram, Marvilla e Cezar Black, também foram parar no 12º paredão.

Para finalizar a formação de berlinda, a prova bate e volta foi realizada. Na disputa de sorte quem se deu melhor foi Cezar Black, que escapou da competição por permanência.

Quem votou em quem

Líder Aline indicou Domitila Barros

Sarah Aline votou em Amanda e Larissa

Bruna Griphao votou em Marvvila e Cezar

Marvvila votou em Amanda e Larissa

Amanda votou em Marvvila e Cezar

Domitila Barros votou em Amanda e Larissa

Ricardo votou em Cezar e Amanda

Fred Nicácio votou em Amanda e Larissa

Larissa votou em Marvvila e Cezar

Cezar votou em Larissa e Ricardo

Votação Gshow é para FICAR

A votação no Gshow esta semana é diferenciada. Por isso, é importante saber como votar para não cometer erros. Neste 12º paredão você irá votar para alguém ficar, ou seja, salvará o seu favorito e não tentará eliminar aquele participante que quer fora da casa. Cuidado para não fazer confusão na hora que estiver na enquete.

Para conseguir votar será necessário ter uma conta no Gshow, por isso vamos te ensinar o passo a passo:

Passo 1: acesse o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e clique no menu do canto superior esquerdo para encontrar a opção que levará para a página do BBB 23. Se preferir ir direto, é só usar o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 2: em seguida, clique na enquete "Quem você quer que fique no BBB 23". O portal pedirá por um login e senha, mas como você ainda não tem o seu, é só clicar em "cadastre-se". Você será redirecionado para um formulário;

Passo 3: agora informe os seguintes dados pessoais: nome completo, e-mail válido, senha que usará no site e data de nascimento. Não será preciso pagar nada, para finalizar é só clicar na caixinha em que concorda com os termos de uso e depois o botão "cadastrar";

Passo 4: agora que você já tem sua conta, retorne para a página do Big Brother Brasil e clique novamente na enquete. Desta vez, você já estará logado, então é só clicar na participante que deseja salvar no paredão;

Passo 5: você deverá selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e depois aguardar pela confirmação do seu voto. Se quiser votar mais vezes, é só clicar em "votar novamente" e pronto.

Leia também - Que dia o BBB 23 termina?