Parcial de quem sai do BBB 23 hoje entre Alface e Larissa

Ricardo Alface e Larissa estão pela terceira vez no paredão e na quinta-feira (20) um deles irá se despedir de vez do reality show. O sonho da final está cada vez mais perto, quem sai do BBB 23 neste 17º paredão antes do grande dia? Consultamos parciais da votação para conferir quem deve morrer na praia nesta reta final.

Quem está mais votado para sair do BBB 23?

Nas consultas que realizamos na faixa das 07h00, a parcial do Notícias da TV tem apontado a saída de Ricardo neste décimo sétimo paredão. O biomédico tem 54,06% da rejeição nesta disputa dupla contra Larissa. A professora de educação física está com 45,94% dos votos para sair. A diferença entre eles é de 8,12%.

07h00

Ricardo: 54,06%

Larissa: 45,94%

Quem deve ser eliminado do BBB 23 UOL?

Na enquete do UOL, o cenário está ao contrário. Larissa é a primeira colocada da disputa de quem sai do BBB 23 desta vez, ela soma 52,91% dos mais de 16 mil votos computados na parcial até agora. Já Ricardo Alface fica com 47,09%. Os brothers não estão muito distantes, com uma margem de 5,82%.

07h00

Ricardo: 52,91%

Larissa: 47,09%

Quem sai do BBB Votalhada?

Na enquete do site do Votalhada, Larissa é a mais votada. A sister fica na liderança da parcial com 54% dos votos para sair. Ricardo Alface soma 46% da rejeição dos mais de 3600 mil votos somados.

Na votação do perfil do Twitter do Votalhada, o cenário é o mesmo, mas a diferença entre as porcentagens da dupla fica maior. Larissa assume o primeiro lugar com folga, 62,3%, enquanto Ricardo fica com 37,7% dos mais de 8 mil votos.

Votação enquete BBB 23

Você também pode acompanhar quem sai do BBB 23 na parcial do DCI a qualquer momento. A votação traz Ricardo Alface na frente por enquanto.

Quando é a eliminação?

A disputa entre Larissa e Ricardo será encerrada na quinta-feira, 20 de abril. Após o resultado do décimo sétimo paredão, será realizada a prova do finalista entre o Top 4 do programa. Quem ganhar já tem vaga garantida no pódio do dia 25 de abril. Quem perder, terá que competir mais uma vez no paredão.

Até lá, você pode votar sem parar na enquete do Gshow sobre quem sai do BBB 23 nesta berlinda. O programa de quinta-feira está marcado para começar 22h25, depois de Travessia.

Votação Gshow - Passo a Passo

1 - O site do Gshow exige que você tenha um cadastro por lá para conseguir votar. Por isso, após acessar o site (https://gshow.globo.com/), você deve clicar no menu da lateral esquerda para encontrar a opção "acesse sua conta ou cadastre-se grátis";

2 - No formulário de cadastro você informará nome completa, data de nascimento, o seu e-mail e a senha que vai usar no site (ela deve ter entre 8 e 15 dígitos). Depois, selecione a confirmação dos termos de uso e termine o cadastro;

3 - Agora que já tem seu cadastro, siga para a página oficial do BBB 23. Você vai encontrá-la naquele mesmo menu da lateral esquerda ou pode seguir direto para ela com o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

4 - Nesta etapa, agora é só clicar logo no começo da página na enquete que pede que você vote em quem sai do BBB 23 desta vez. Selecione Larissa ou Ricardo Alface e depois a caixinha "sou humano" da verificação de robôs;

5 - Aguarde pela confirmação do seu voto e pronto! Após receber a mensagem da computação do voto, você pode clicar em "votar novamente" para repetir o processo e votar mais vezes. Não há limite de votos por conta ou IP.

