Programação do BBB 23: cronograma dia por dia da 1ª semana

Tadeu Schmidt deu um spoiler da programação do BBB 23 na primeira semana durante o programa de segunda-feira, 16. Logo no primeiro paredão, o público escolherá uma dupla para ficar no Quarto Secreto e depois terá que votar novamente para eliminar um deles de fato. Ainda haverá a Prova do Anjo, Prova do Líder e festas.

Programação do BBB 23 na primeira semana

A programação do BBB 23 terá algumas mudanças logo no início do jogo. Na última segunda-feira, 16, os brothers participaram da primeira prova de resistência valendo imunidade, que teve Fred e Ricardo como campeões. Os dois não poderão ser votados durante a formação do paredão no próximo domingo, 22.

Terça, 17: neste segundo dia, o público acompanhará os melhores momentos da prova de resistência. Também será realizado o primeiro Jogo da Discórdia da temporada.

Quarta, 18: a primeira festa da edição acontece nesta quarta-feira, 18. A confraternização terá show da cantora Anitta, que entra na casa através de uma ação da Rexona.

Quinta-feira, 19: este será o dia da primeira de Prova do Líder, que também será disputada em pares. Os vencedores da competição dividem o elenco entre VIP e xepa, ganham a oportunidade de indicar uma dupla rival e se hospedam em um quarto exclusivo, que ganha uma central de controle neste ano.

Sexta-feira, 20: A segunda festa da programação do BBB 23 acontece na sexta-feira.

Sábado, 21: Já a disputa pelo primeiro colar do anjo normalmente é gravada nas tardes de sábado e exibida para o público na edição à noite.

Domingo, 22: esse é o dia em que o jogo pegará fogo com a primeira formação de paredão da temporada. A dupla de líderes indicará outro par à berlinda. Os votos no confessionário também serão em dupla.

O Jogo da Discórdia acontece na segunda-feira. Na terça, começam as mudanças da semana. Uma dupla sairá da casa, mas não será eliminada de fato - eles irá para um Quarto Secreto. Uma nova votação será aberta para que o público escolha quem deve voltar para o jogo e quem deve ser eliminado.

O ciclo se encerra com a festa do líder, que acontece tradicionalmente às quartas.

Quem ganhou imunidade no BBB 23?

Fred e Ricardo foram a dupla vencedora da primeira prova de imunidade do programa. O jornalista e o biomédico encararam mais de 12 horas de disputa, superando as adversárias Larissa e Bruna Griphao.

A prova começou durante o programa ao vivo da última segunda-feira. Os brothers deveriam apertar um botão toda vez que um sucesso Globoplay aparecesse no telão. Quem apertasse primeiro ganharia um momento de descanso, enquanto os demais enfrentariam castigos como chuva, confete, tinta e vento.

Os primeiros eliminados foram Tina e Mc Guimê, que apertaram o botão fora de hora, seguido de Cristian e Marvvila. Eles estão de fora da Prova do Líder na próxima quinta.