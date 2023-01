Quando é o 1º paredão do BBB 23: berlinda terá dinâmica especial

Paredão do BBB 23 vai ter dinâmica com quarto secreto e duas etapas de votação - Foto: Reprodução/Globo

Após muita espera, o BBB 23 finalmente começou! Agora é hora de voltar a acompanhar o que acontece na casa mais vigiada do Brasil durante 24 horas, torcer para os favoritos e reclamar dos desafetos. O primeiro paredão da temporada em breve dará às caras e trará uma dinâmica que promete movimentar o confinamento.

Que dia será a 1ª formação de paredão do BBB 23?

O primeiro paredão do BBB 23 será no domingo, dia 22 de janeiro. O padrão do reality show segue sempre com as votações neste dia da semana e só muda quando o reality show já está no fim e o programa precisa dar uma acelerada na dinâmica dos últimos dias, que contam com mais eliminações.

O apresentador Tadeu Schmidt ainda não liberou os detalhes de como será a votação, mas pode-se ter ideia. Se nenhuma surpresa estiver preparada, a dupla anjo imunizará alguém - ou estará imune - depois a dupla líder da semana indicará alguém ao paredão e em seguida os participantes votarão entre si no confessionário.

É esperado que a prova bate e volta também marque presença nesta temporada. Esta disputa é realizada quase todas as semanas e é sempre realizada após a formação de paredão, salvando alguém da berlinda.

É bom lembrar que agora o reality show tem o card do poder, que pode ser conquistado em um leilão com estalecas durante as compras da semana. Ele também pode conter algum poder especial que pode movimentar o jogo no dia da formação de paredão.

Paredão contará com quarto secreto e duas votações

A grande novidade deste primeiro paredão do BBB 23 é que ele será em duas etapas e contará com um quarto secreto. A primeira etapa será a formação de paredão, que será realizada entre as duplas formadas na primeira semana de jogo. Assim, o público irá votar na dupla que merece ser retirada da casa. No entanto, esta dupla não estará eliminada de cara.

Esses participantes que acabaram como mais votados pelo público vão ir para um quarto secreto. Por lá, eles serão alvos de uma nova votação que irá definir quem entre os dois continua no jogo e quem sai de vez da competição. Quem for o mais votado para sair se tornará o primeiro eliminado da temporada e o outro participante retornará ao confinamento.

Duas duplas já estão fora da prova do líder

Além de salvar dois participantes do paredão desta semana, a prova de imunidade tinha outra missão, tirar alguns nomes da disputa pela liderança. Tina e MC Guimê, Cristian e Marvvila estão fora da briga pela coroa, pois foram os primeiros eliminados da disputa por imunidade.

Isso não significa que eles estão automaticamente no paredão, mas nenhuma das duas duplas terá a chance de tentar vencer a liderança, então eles correm o risco de serem votados na noite de formação. No entanto, ainda há a prova do anjo, o que poderá mudar o destino de alguma dupla no jogo.

Cronograma do Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil conta com um cronograma pronto que é repetido toda semana, com eliminações nas terças, provas do líder de quinta, paredões de domingo e por aí vai.

Os únicos dias da semana que podem contar com alterações são as sextas e os sábados. Geralmente, a prova do anjo e a festa do fim de semana podem acontecer em qualquer um desses dois dias, pois dependem do que a produção planejou para a semana.

Segunda-feira: jogo da discórdia

Terça-feira: eliminação

Quarta-feira: festa do líder

Quinta-feira: prova do líder

Sexta-feira e Sábado: prova do anjo e festa

Domingo: formação de paredão e prova bate e volta

