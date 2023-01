Quem ganhou a prova do BBB 23? Veja como foi a disputa e quem saiu campeão - Foto: Reprodução/Globoplay

Prova começou no final da noite de segunda-feira, 16 de janeiro, dia da estreia da temporada.

Quem ganhou a prova do BBB 23: Fred e Ricardo estão imunes

A primeira disputa da temporada chegou ao fim depois de horas de resistência dos brothers e sisters da edição. Como recompensa, Fred e Ricardo conquistaram imunidade e poderão respirar com alívio nesta primeira semana de jogo. Quem ganhou a prova do BBB 23? Além de acertar um botão no tempo correto, os participantes precisaram aguentar vento, água, sujeira e muito mais.

Quem ganhou a prova do BBB 23

A dupla Fred e Ricardo foi quem ganhou a prova de imunidade do BBB 23. A dupla derrotou Bruna e Larissa na última etapa da prova, depois de x horas de resistência.

A disputa começou no final da noite de segunda-feira (16), no programa de estreia da temporada, e seguiu por toda a madrugada e também manhã de terça-feira (17). A dupla só se tornou vencedora por volta das 11h50. Como sempre acontece com disputas de resistência, o apresentador Tadeu Schimdt só irá coroar os campeões durante o programa ao vivo.

A disputa teve o tema Globoplay, plataforma streaming da Rede Globo que transmite que o reality show 24 horas. Os participantes precisavam ficar em frente a um botão e um telão. Quando aparecia um sucesso do streaming, era necessário apertar o botão com rapidez.

Os primeiros a apertarem conquistavam alguns minutos de descanso em um sofá, enquanto os demais iam para uma caixa apertada, que soltava, água, vento, papéis picados, gosma, entre outras nojeiras nos brothers.

Era eliminado quem apertava o botão fora de hora ou quem era o último a apertá-lo nas rodadas eliminatórias.

Qual foi a ordem das eliminações na 1ª prova do BBB 23

Tina e Mc Guimê - perto da meia-noite Christian e Marvvila - pouco depois da meia-noite Cezar e Domitila - por volta de 00h15 Bruno e Aline Wirley - próximo a 00h30 Cara de Sapato e Amanda - por volta das 04h30 Fred Nicácio e Marília - por volta das 05h30 Paula e Gabriel - próximo a 06h40 Gustavo e Key - pouco depois das 07h00 Gabriel Santana e Sarah Aline - por volta das 10h30 Bruna e Larissa

