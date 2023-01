Qual o salário de Bruna Griphao? Atriz revela quanto ganha em novelas

Em conversa com outros brothers no quarto Deserto do BBB 23 no domingo, 29, Bruna Griphao revelou aos brothers o valor de seu primeiro trabalho como atriz quando tinha 8 anos de idade. Ela também explicou que no momento não está contratada por nenhuma emissora e que recebe por obra.

Quanto Bruna Griphao ganha por mês?

A atriz revelou que ganhou apenas R$ 800 por mês em seu primeiro trabalho. "Cada um tem o seu valor. Eu sou contratada por obra, meu primeiro salário foi tipo, R$ 800 reais por mês", disse.

A loira não citou o trabalho que estava se referindo, mas sabe-se que ela fez sua estreia na televisão em Bela, A Feia (2009) da Record. Essa foi a única novela da carioca na emissora de Edir Macedo, já que tempos depois ela conquistou seu primeiro trabalho na Globo interpretando Paloma em Avenida Brasil (2012).

Bruna Griphao seguiu trabalhando na emissora nos anos seguintes. Em 2013, interpretou Giovana em Malhação: Casa Cheia. A loira também tem no currículo as novelas Haja Coração (2016), Orgulho e Paixão (2018) e o seriado Sob Pressão.

O último trabalho de Bruna Griphao na Globo foi em 2021 ao interpretar a princesa Leopoldina de Bragança em Nos Tempos do Imperador, novela das 18h.

A atriz também esteve em alguns filmes para o cinema, incluindo Confissões de Adolescente (2014), É Fada (2016) e Ricos de Amor (2020). Ela também já foi atleta profissional de natação e salto, além de ter feito um semestre da graduação de Psicologia e também de Economia, conforme revelado por ela no almoço do anjo de Ricardo.

Não há informações sobre quanto a atriz ganha atualmente, mas em 2018, ano em que esteve em Orgulho e Paixão, a a sister alugou seu próprio apartamento na Barra, Zona Oeste do Rio. Atualmente, ela também trabalha como influenciadora digital e acumula mais de 3 milhões de seguidores.

Por ser uma das participantes do BBB 23, Bruna receberá a quantia de R$ 30 mil de acordo com informações do colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles. O valor é parcelado em quatro vezes e começa a cair na conta dos confinados a partir de fevereiro.

O que aconteceu com Bruna Griphao no BBB 23?

Bruna Griphao é um dos destaques do Camarote desde que foi anunciada no BBB 23. A passagem da loira pelo programa rendeu alguns momentos polêmicos até agora, principalmente em relação ao seu romance com Gabriel Fop, do grupo Pipoca.

Os dois viveram um affair desde a primeira festa do programa até a formação de paredão do dia 22 de dezembro, quando Tadeu Schmidt interviu para dar um recado aos brothers. Isso porque no dia anterior, o modelo havia falado para a loira que iria "dar uma cotovelada" na boca dela. A frase gerou grande repercussão nas redes sociais entre os internautas, que cobraram uma posição do programa.

"Gabriel, numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse era o recado que eu queria deixar para vocês", disse o jornalista. Desde então, Bruna e o modelo romperam o relacionamento amoroso.

A loira também teve uma grande rivalidade com Key Alves no início do programa, mas que esfriou ao longo dos últimos dias. Seu maior desafeto na casa agora é Domitila Barros, que ficou brava com a atriz por ter sido vetada da Prova do Líder.

Como acompanhar o BBB 23?

O BBB 23 vai ao ar diariamente na Globo na faixa das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. Aos domingos, o programa vai ao ar mais tarde, por volta das 23, depois do Fantástico.

Também é possível acompanhar o programa 24 horas por dia através do Globoplay. Para ter acesso às câmeras exclusivas, é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma de streaming.