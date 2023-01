Bruna Griphao esteve em Avenida Brasil e outras novelas da Globo; relembre

Bruna Griphao é a nova sister do BBB 23, mas já é conhecida entre os noveleiros. A jovem atriz fez sua estreia há mais de dez anos em Avenida Brasil (2012), interpretando a filha de Alexia (Carolina Ferraz) e Cadinho (Alexandre Borges). Desde então, atuou em mais três tramas da emissora.

Qual o papel de Bruna Griphao em Avenida Brasil?

O primeiro papel de Bruna Griphao na Globo foi na novela Avenida Brasil, em 2012. Na época, a atriz tinha apenas 12 anos de idade.

Bruna interpretou Paloma, filha de Alexia e Cadinho na trama de João Emanuel Carneiro. No passado, sua mãe queria muito ter um filho mas não queria um marido, e buscava apenas um homem para engravidá-la. É então que ela conhece o empresário, com quem vive um rápido affair e realiza o desejo de ter uma criança.

A garota se torna muito inteligente quando cresce e é capaz de manipular os pais para conseguir o que quer. Com sua forte personalidade, ela se aproveita da fragilidade da mãe para fazer chantagens emocionais e impor suas vontades. A jovem também cresce sendo muito mimada, pois sempre tem todos os bens materiais que deseja.

Além da filha com Alexia, Cadinho tinha mais duas famílias, que desconheciam a existia uma da outra. Ele também era pai de Débora (Nathalia Dill) e Tomás (Ronny Kriwat).

Antes de interpretar Paloma em Avenida Brasil, Bruna Griphao atuou na novela Bela, A Feia (2009) na Record, sua estreia na TV.

Carreira na Globo

Bruna Griphao continuou trabalhando na Globo nos anos seguintes. Depois do sucesso de Avenida Brasil, ela foi escalada para interpretar Giovana em Malhação: Casa Cheia (2013), uma jovem determinada em se tornar uma estrela do rock. Ela forma uma dupla de roqueiros com seu melhor amigo Guilherme (Matheus Costa), que sofre com o pai controlador João Luiz (Erom Cordeiro).

Em 2016, ela retornou às telinhas interpretando Carol em Haja Coração. Sua personagem emocionou o público ao cuidar sozinha dos irmãos mais novos, que sofriam com o comportamento abusivo do pai alcoólatra.

A atriz também fez uma participação marcante no seriado Sob Pressão, em 2017, ao interpretar uma garota que sofria abusos do próprio pai.

Griphao voltou às novelas em 2018 ao viver Lídia Benedito em Orgulho e Paixão, releitura da obra clássica da literatura Orgulho e Preconceito. Sua personagem estava sempre em busca de um namorado.

Nos Tempos do Imperador

O último trabalho da atriz na televisão foi a novela Nos Tempos do Imperador, do horário das 18h. Griphao interpretou a princesa Leopoldina de Bragança, filha caçula de Dom Pedro II e irmã da Princesa Isabel.

Assim como aconteceu na vida real, Leopoldina se casou com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gota (Gil Coelho), com quem teve quatro filhos. Ela faleceu precocemente aos 23 anos, vítima de febre tifoide.

Bruna Griphao no BBB 23

Bruna agora parte para um novo desafio em sua carreira: o BBB 23. A atriz foi anunciada como uma das integrantes do Camarote na última quinta-feira, 12, e se junta ao elenco de anônimos e famosos que competem pelo prêmio milionário.

A atriz e influenciadora digital, seguida por mais de 2,9 milhões de pessoas, diz passar a imagem de uma mulher sensual no Instagram, mas na verdade 'é da bagaceira'. “Acho que não sou nada do que aparento ser nas minhas redes sociais. Aparento ser uma mulher sexy, misteriosa, e não sou nada disso. Eu sou outra pessoa, galera. Sinto muito informar. Sou bem da bagaça. Eu falo: ‘Gente, meu Instagram é uma farsa’", disse. Ela também diz ser espontânea e intensa.

Além de Bruna Griphao, também foram confirmados no Camarote do BBB 23: Mc Guimê, Domitila Barros, Fred Nicácio, Aline Wirley, Fred, Marvvila, Antonio 'Cara de Sapato' Jr, Key Alves e Gabriel Santana.