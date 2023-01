Qual a idade de Gabriel Fop do BBB 23?

Escolhido pelo público na casa de vidro, Gabriel Fop é um dos principais nomes da primeira semana do BBB 23. O brother, natural de Ribeirão Preto (SP), é do signo de libra. Atualmente, ele trabalha administrando imóveis de sua família e como modelo. Saiba qual a idade do paulista e quem é ele.

Quantos anos tem Gabriel Fop do BBB 23?

Gabriel Fop, como é conhecido, tem 24 anos de idade. Ele nasceu em 23 de setembro de 1998 e é do signo de libra. O rapaz é filho de pais separados e tem duas irmãs mais novas, Antônia e Laura. O apelido 'Fop' veio do Instagram do jovem, que usa o username de @vulgofop.

O brother é formado em Administração e trabalhava cuidando dos imóveis da família e como modelo antes de entrar no BBB 23. O rapaz é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas se mudou para Florianópolis (SC) para investir na carreira.

Bastante vaidoso, ele tem cerca de 50 tatuagens espalhadas pelo corpo. Inclusive, algumas delas, foram feitas em homenagem à família.

Gabriel Fop está solteiro. Em seu vídeo de apresentação, o brother disse que namorou apenas uma vez durante sua adolescência e depois "nunca mais". Ele diz já ter ficado com as cantoras Anitta e Luísa Sonza e com a influenciadora digital Gabi Lopes. Atualmente, ele vive um affair com Bruna Griphao dentro do BBB 23, que vem rendendo polêmicas.

"Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal", disse. No entanto, o modelo já conquistou algumas inimizades na primeira semana e foi alvo durante a votação da casa e escolhido no contragolpe por Fred e Marília. Gabriel se livrou da primeira berlinda ao vencer a Prova Bate e Volta ao lado de Paula.

Ele é bolsonarista?

Ainda durante a casa de vidro, internautas reviraram as redes sociais do modelo e descobriram que o rapaz era seguido por Renan, filho caçula do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O paulista, no entanto, não seguia o jovem de volta.

Ao ser questionado pelo público na casa de vidro, Gabriel afirmou não ser amigo de Renan. "Eu não sei porque ele me segue. Ele deve gostar do meu conteúdo [...] Se eu fosse amigo dele, eu o seguiria. Quem não deve não teme. Aliás, se o pai dele souber que ele me segue, não vai gostar", disse.

A fala de Gabriel chegou aos ouvidos de Renan, que rebateu através das redes sociais: "Você me seguia, mas se vendeu! A pergunta é, sofá do Boninho... Quanto custou para você ou o que custou?"