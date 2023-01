Número de participantes no BBB 23 será o mesmo da última edição

O Big Brother Brasil 2023 já está apresentando seu elenco para a nova edição, que começa em 16 de janeiro, logo após a novela Travessia. Mas são quantas pessoas no BBB 23?

Quantos participantes vai ter o BBB 23?

A nova temporada do reality da Globo terá 22 participantes no total, sendo eles 12 anônimos e 10 famosos, mesma fórmula da temporada anterior.

O anúncio de todos os participantes do BBB 23 será ao longo do dia 12 de janeiro. Paula e Gabriel, que estavam na Casa de Vidro, ganharam a votação do público e estão confinados para entrar na casa. Os outros nomes podem ser acompanhados aqui em tempo real no DCI.

O Big Brother Brasil 2023 vai começar no dia 16 de janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt, que assumiu o cargo de apresentador após a saída de Tiago Leifert no ano passado. A partir desde dia, o reality será exibido de domingo a domingo, geralmente na faixa das 22h e 23h, os horários dos programas diários podem variar de acordo com a cronograma da emissora. Os participantes do BBB 22 serão divulgados em breve.

Como assistir o BBB ao vivo e 24 horas

Nos programas diários, o publico acompanha apenas trechos de alguns momentos do confinamento, além de provas, votações e eliminações. Mas o dia a dia dos participantes do BBB 22 será acompanhado apenas por quem tiver acesso ao pay per view (PVV).

Para assinar o pacote que te dá direito a conferir 11 câmeras que ficam ligadas dia e noite na casa, há duas maneiras: a primeira é ser cliente Globoplay, qualquer pacote do serviço streaming te dá direito ao pay per view. A outra maneira é por uma empresa que presta serviço de TV a cabo, você pode pagar por um pacote e o PVV aparecerá na sua televisão como qualquer outro canal.