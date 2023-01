Quem é Raphael Vicente, influenciador cotado para o BBB 23?

Raphael Vicente está sendo cotado como um dos influenciadores digitais que podem fazer parte da casa de vidro neste ano. O público especula que, desta vez, a dinâmica será feita com TikTokers e famosos da internet, e que o jovem pode ser um dos escolhidos pela produção. Mas afinal, quem é ele?

Quem é o influenciador digital Raphael Vicente?

Raphael Vicente tem 22 anos de idade e cresceu no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O jovem ganhou visibilidade na web durante a pandemia, quando começou a publicar vídeos de humor com a participação de seus familiares.

Além de Raphael, também participam dos vídeos a avó do jovem, Maria Antônia, além de Luciene, sua madrinha, a irmã Maria Eduarda e o afilhado William.

Os vídeos fizeram sucesso rapidamente - hoje, ele soma mais de 3 milhões de seguidores no TikTok e 800 mil seguidores em sua página no Instagram. Em 2021, ele passou a ser agenciado pela Play9, agência comandada pelo influenciador digital e empresário Felipe Neto.

O cenário das gravações da família é a casa em que eles vivem no Complexo da Maré. Para Raphael, é importante destacar que a comunidade é muito mais do que as imagens de violência que as pessoas associam a ela. Ele também gosta de exaltar suas raízes periféricas.

Em 2022, Raphael Vicente chamou atenção da cantora colombiana Shakira. Ele fez um remake da música Waka Waka, hit da Copa do Mundo de 2010, e recebeu elogios da famosa.

"Isso é muito bom! Adorei! Muito legal", escreveu a colombiana ao repostar o vídeo do jovem. Emocionado, Raphael Vicente repostou o elogio. "MEU DEUS, COMO VOU RESPONDER A SHAKIRA? A MARÉ TE AMA MUITO, MULHER! MUITO OBRIGADO! COME TO BRAZIL", escreveu.

Caso Raphael entre para o BBB 23, esse será o primeiro reality show do influenciador digital. A lista oficial deve ser divulgada dias antes do início do jogo.

Raphael Vicente vai estar na Casa de Vidro do BBB 23?

A participação de Raphael na Casa de Vidro é especulação dos internautas, que acreditam que a dinâmica será feita com influenciadores digitais neste ano. Além dele, estão na suposta lista Gustavo Tubarão, Maria Clara Garcia e Beca Barreto, que também fazem sucesso na web.

Pela primeira vez na história do BBB, a casa de vidro será realizada antes do início do programa. A dinâmica volta a acontecer dentro de um shopping no Rio de Janeiro, como nas edições anteriores. Mais detalhes devem ser divulgados próximo ao início do confinamento.

O BBB 23 está marcado para começar em 16 de janeiro. O elenco será dividido novamente entre Pipocas, anônimos inscritos, e Camarotes, famosos convidados para participar da atração.

Além da Casa de Vidro, a 23ª edição do reality show terá outras novidades. A primeira é uma mudança no valor do prêmio, que aumentará depois de tantos anos. Os brothers poderão ver o valor mudando ao longo da competição, de acordo com seu desempenho.

Haverá também um novo quadro comandado pela criadora de animações Rafaella Tuma, que recriará cenas icônicas do BBB 23 em formato animado.

Quem vai estar no BBB 23?

Enquanto a lista oficial não é divulgada, alguns rumores circulam na web com suposto nomes. São eles: Wanessa Camargo (cantora); Vitão (cantor); Lucas Lucco (cantor); Hortência (ex-jogadora de basquete); Arthur Zanetti (ginasta); Vanessa Lopes (influenciadora digital); Laura Brito (influenciadora digital); Sérgio Loroza (ator); Rafael Infante (humorista).

