Quem entra na repescagem do BBB 23? Parcial enquete UOL tem favoritos

Nesta noite de terça-feira, 21, logo após o resultado do décimo paredão, o reality show da Globo irá abrir a votação da repescagem do BBB 23. E quem vai voltar? Enquanto aguardamos pela enquete oficial ir ao ar, a parcial da enquete UOL já indica os nomes que estão com força para voltar ao jogo.

Votação - Quem deve ganhar a repescagem

Durante a segunda-feira, Key Alves e Fred Nicácio eram apontados como os favoritos na repescagem do BBB 23, mas nesta terça-feira Larissa ultrapassou o médico e agora é a segunda colocada. Key aparece na liderança dos mais de 29 mil votos, com 22,34% da preferência do público. Já Larissa está com 19,06%.

Gabriel Tavares também ultrapassou Fred Nicácio e está com 16,28% do favoritismo na parcial do UOL. O médico agora só aparece na quarta posição, com 15,23% dos votos para retornar ao jogo.

Tina, que estava em terceiro lugar ontem, agora é a quinta colocada, com 10,93%. Primeira participante a deixar o jogo, Marília é a sexta colocada, com 5,33%. Depois, Gustavo Cowboy vem com 5,03%.

Em oitavo lugar está Cristian com 3,03% e Paula é a última colocada. Com as menores chances de voltar na repescagem do BBB 23, a biomédica tem apenas 2,78% dos votos.

Acompanhe em tempo real a enquete do DCI para ver quem está na frente na repescagem do BBB 23:

Como votar na repescagem do BBB 23

A votação oficial do Gshow da repescagem do BBB 23 ainda não está no ar, mas será aberta ainda hoje, terça (21), no final do programa ao vivo de eliminação. Depois que alguém sair entre Fred, Domitila e Gabriel no décimo paredão, o reality show irá liberar a enquete em que o público decidirá quem volta para o jogo.

Quando a votação estiver ativa, você precisará de uma conta no Gshow para conseguir votar. Ter uma conta por lá é obrigatório, mas a boa notícia é que não é cobrado nada por isso e o registro pode ser feito agora mesmo, rapidamente.

Passo a passo para votar no Gshow

1 - Você pode criar sua conta agora e ela já estará ativa quando a enquete da repescagem do BBB 23 for publicada. Para isso, é necessário entrar no site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e clicar em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis" no final do menu da lateral esquerda;

2 - Depois de apertar "cadastre-se", você será redirecionado a um formulário em que informará: nome completo, data de nascimento, e-mail e senha que usará em sua conta no site;

3 - Termine o cadastro ao confirmar que você leu e concorda com os termos de uso e política de privacidade e depois aperte "cadastrar" para finalizar;

4 - Sua conta já está pronta, agora é só esperar a votação do Gshow para a repescagem do BBB 23 ser aberta. Quando isso acontecer, você vai entrar na página oficial do reality show (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) e clicar na enquete;

5 - Você clicará no participante que quer que volte ao jogo e passará pela verificação de robôs com a caixinha "sou humano". Depois, é só esperar a confirmação do voto. É bom lembrar que dois participantes retornam!