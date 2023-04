Quem está na frente para sair do BBB 23 entre Ricardo e Larissa AGORA

Quem está na frente para sair no décimo sétimo paredão? Veja porcentagens da votação do BBB 23 - Foto: Reprodução/Globo

O décimo sétimo paredão está formado e agora quem disputa a permanência é Larissa e Ricardo Alface. A eliminação será na noite de quinta-feira, 20 de abril, quando o Top 4 da edição será formado. As parciais de votação do BBB 23 já indicam quem está na frente para sair nesta berlinda.

Como está a porcentagem da votação do BBB 23?

A disputa neste paredão é mais acirrada, por se tratar de uma berlinda dupla. No entanto, Ricardo vem sendo apontado como o eliminado da vez por mais enquetes, enquanto Larissa é a primeira colocada de poucas parciais até o momento.

Consultamos a porcentagens das votações das enquetes do UOL, Jovem Pan, Diário do Nordeste, DCI e Na Telinha às 08h00 desta de quarta-feira para ver quem está na frente para sair do BBB 23. Veja os números:

UOL

1º lugar: Larissa - 50,53%

2º lugar: Ricardo - 49,47%

A parcial do UOL é a única que consultamos esta manhã que mostra Larissa na liderança da disputa de quem sai nesta 17ª berlinda. A sister está na frente por pouco diferença em relação a porcentagem de seu adversário. O total de votos até o momento é de mais de 19 mil.

Jovem Pan

1º lugar: Ricardo - 53,1%

2º lugar: Larissa - 46,9%

A votação no site da Jovem Pan mostra que Ricardo Alface corre perigo como quem está na frente para sair do BBB 23. O biomédico é o líder dos mais de 6 mil votos computados até então e apontado como o eliminado da vez. Ele caiu no paredão por culpa da líder Bruna, já Larissa foi a mais votada da casa.

Diário do Nordeste

1º lugar: Ricardo - 56%

2º lugar: Larissa - 44%

A parcial da votação do Diário do Nordeste concorda com o resultado apresentado na enquete da Jovem Pan e a diferença entre os emparedados é ainda maior por aqui. No total, foram somados mais de 28 mil votos até o momento.

Na Telinha

1º lugar: Ricardo - 70,3%

2º lugar: Larissa - 29,7%

A rejeição de Ricardo Alface na parcial do décimo sétimo paredão do Na Telinha é bem grande. O brother assume a liderança com folga e deixa Larissa respirando com tranquilidade na parcial. Foram somados quase 34 mil votos no total nesta enquete extraoficial.

Veja quem está na frente para sair na parcial do DCI em tempo real

Votação Gshow

A votação oficial do programa é no site do Gshow. O portal não mostra quem está na frente para sair em tempo real, pois não apresenta parciais antes do encerramento da enquete. No entanto, é lá que você deve votar se quiser de fato interferir no jogo e na saída de Larissa ou Ricardo Alface.

É obrigatório ter uma conta no site com seu nome e e-mail, por isso vamos te ensinar como fazer isso com um passo a passo:

1 - Acesse o site no endereço https://gshow.globo.com/ e clique no menu da lateral esquerda para encontrar a opção "acesse sua conta ou cadastre-se grátis";

2 - Aperte "cadastre-se" na caixinha de login que abrirá na sua tela. Você será redirecionado para um formulário de cadastro;

3 - Informe nome completo, data de nascimento, e-mail válido e a senha que vai usar no site;

4 - Confirme os dados e selecione a caixinha em que indica que aceita os termos de uso e política de privacidade;

5 - Clique no botão "cadastrar" para finalizar o processo;

6 - Agora é hora de seguir para a página oficial do Big Brother Brasil pelo menu da lateral esquerda ou com o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

7 - Clique na enquete oficial do BBB 23 no começo da página e depois clique em Larissa ou Ricardo Alface para eliminar;

8 - Selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Aguarde pela confirmação do voto e repita o processo se quiser votar mais vezes.

