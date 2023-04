Quem está na frente para sair do BBB 23 no 16º paredão?

Quem está na frente para sair do BBB 23 no 16º paredão?

Amanda, Domitila Barros e Larissa estão no 16º paredão da temporada, e uma delas será eliminada no programa desta terça, 18. A parcial da enquete UOL já aponta quem está na frente para sair do BBB 23, dizendo adeus ao prêmio milionário.

O que diz a enquete de quem está na frente para sair do BBB 23

Larissa é quem está com a maioria dos votos para deixar o programa hoje. Até às 13h20 de hoje, a personal trainer somava 50,06% de rejeição do público. Já são mais de 86 mil votos.

Domitila Barros é quem está em segundo lugar, mas não muito longe da adversária. A ativista social soma 41,02% dos votos e também corre risco de eliminação, já que a diferença é pouca e pode acontecer uma reviravolta até a hora da eliminação.

Apenas Amanda respira aliviada. A médica tem apenas 8,92% dos votos e deve continuar na competição pelo prêmio milionário.

Lembrando que a enquete do UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente no Gshow.

UOL

Larissa: 50,06%

Domitila Barros: 41,02%

Amanda: 8,92%

Jovem Pan

Larissa: 43,60%

Domitila Barros: 49,60%

Amanda: 6,80%

Diário do Nordeste

Larissa: 40,10%

Domitila Barros: 54,50%

Amanda: 5,40%

DCI

Larissa: 50,30%

Domitila Barros: 48,90%

Amanda: 0,80%

Larissa é a mais rejeitada nas redes sociais

Larissa e Domitila Barros estão disputando voto a voto a permanência na casa de acordo com as enquetes, mas a rejeição da personal trainer é maior no Twitter.

A 'desértica' é quem soma mais votos nas enquetes das redes sociais. Na pesquisa publicada pelo colunista Chico Barney, Larissa lidera com 69,90% dos votos. Domitila e Amanda estão com 19,30% e 10,80% respectivamente.

Já no Choquei, o resultado também é desfavorável para a sister do quarto Deserto. Larissa tem 54,60% dos votos, contra 29,80% e 15,60% de Domitila e Amanda.

O resultado é bastante parecido no Hugo Gloss e no Web TV Brasileira. A professora de educação física lidera com 58,10% e 53,40% nas enquetes.

Como votar no Gshow?

A votação no Gshow segue aberta até o início do programa ao vivo desta terça. O nome da sister que vai ganhar o programa será anunciado no começo da edição, já que os participantes remanescentes vão participar de mais uma Prova do Líder e formação de paredão ainda hoje. Para escolher uma delas para deixar o programa, é necessário acessar o site do Gshow e ter um cadastro Globo.com.

Passo 1: entre no Gshow pelo navegador ou baixe o aplicativo disponível na App Store ou Google Play;

Passo 2: antes de tudo, você precisa se identificar. Se já tiver uma conta Globo.com, basta fazer login com o e-mail e senha cadastrados. Se não, clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados;

Passo 3: depois de concluir essa etapa, clique na enquete 'quem você quer eliminar do BBB 23' que aparece logo na página inicial;

Passo 4: clique no nome da sister que você deseja fora do programa e depois em 'sou humano' para confirmar o voto;

Passo 5: para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

