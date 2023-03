Quem foi eliminado do BBB 23 no 9º paredão e quem continua no jogo

Quem foi eliminado do BBB 23 no 9º paredão e quem continua no jogo

Larissa perdeu a disputa para Ricardo Alface, Cezar Black e Domitila Barros no 9º paredão do BBB 23. O resultado da berlinda foi nesta terça-feira (14) e ela não concorre mais ao prêmio milionário, que passou dos R$ 2 milhões. Com 66,75% dos votos, ela se torna mais um nome eliminado do BBB 23.

A jovem do time pipoca era uma estreante no paredão. Já Alface, ex-aliado da sister e agora rival direto de Larissa, ficou com 29,22% nesta berlinda, sua segunda no programa.

Domitila e Cezar, que estavam na disputa por permanência pela quarta vez na temporada, somaram 3,27% e 0,76% respectivamente.

9º paredão teve quarto branco, grupos e contragolpe

O nono paredão do BBB 23 começou a ser formado na última quinta-feira (9), quando o quarto branco chegou ao fim. Domitila perdeu a disputa para Fred Desimpedidos e por isso foi direto ao paredão sem direito a participar da prova bate e volta.

Alguns dias depois, no domingo (12), os brothers se reuniram para a formação de paredão. Cezar foi indicado direto pelo líder MC Guimê. Depois, a casa se dividiu em dois grupos, por meio de um sorteio, e um time precisou votar no outro.

Larissa e Marvvila tiveram o azar de serem emparedadas pela casa. No entanto, por conta do poder coringa que estava com Aline Wirley, a professora de educação física teve o direito a um contragolpe. Ela puxou o rival Alface.

Na prova bate e volta da semana, Marvvila foi a sortuda que escapou do 9º paredão. Esta é a segunda semana seguida que a cantora de pagode vence a prova de sorte e escapa de uma berlinda.

Veja como foi:

Quem é Dania Mendez e quando ela entra no BBB 23

Agenda do eliminado do BBB 23

Após a saída da casa, o eliminado do BBB 23 tem uma série de entrevistas para comparecer e falar sobre sua participação no programa.

A primeira delas é o Bate-Papo com o eliminado no Rede BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos. É por lá, que o ex-confinado descobre tudo em primeira mão. Depois, na manhã de quarta, é vez da apresentadora Ana Maria Braga falar com o eliminado do BBB 23.

Em seguida, na noite de quarta-feira, a entrevista é no palco da Multishow. Em algumas semanas, o Caldeirão também entrevistas os eliminados do reality show apresentado por Tadeu Schmidt. Porém, a atração comandada por Luciano Huck nem sempre é uma parada obrigatória para os participantes do Big Brother, diferente dos outros três programas.

1 - Bate-Papo com o Eliminado: começo da madrugada de quarta-feira, após a eliminação ao vivo, na Globoplay

2 - Mais Você: entrevista com Ana Maria Braga, às 10h35

3 - BBB - A Eliminação: entrevista na Multishow com Ana Clara e Bruno De Luca, às 20h

Quem continua no jogo

Doze participantes restam no jogo: além dos três sobreviventes deste nono paredão, permanecem na casa Aline Wirley, Amanda, Cara de Sapato, Bruna Griphao, Fred Desimpedidos, Gabriel Santana, MC Guimê, Marvvila e Sarah Aline.

Por enquanto, Aline, Bruna e Marvvila são as únicas que nunca foram para uma berlinda. A cantora de pagode chegou a ser indicada duas vezes, mas escapou com a prova de volta. Já as demais nunca chegaram tão perto da berlinda.

O reality show tem previsão de terminar no dia 25 de abril, uma terça-feira. A indicação vem do número que a produção deixa no telão da sala dos brothers informando quantos dias faltam para a final. Esta será a data se o reality show não decidir estender o programa por mais alguns dias, como já aconteceu em outras edições.

Quem já foi eliminado do BBB 23

1º paredão - Marília: 52,7%

2º paredão - Gabriel Tavares: 53,3%

3º paredão - Tina: 54,12%

4º paredão - Paula: 72,5%

5º paredão - Cristian: 48,32%

6º paredão - Gustavo: 71,78%

7º paredão - Fred Nicácio: 62,94%

8º paredão - Key Alves: 56,76%

Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Larissa no BBB 23