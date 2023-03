Dania Mendez estará no BBB 23 a partir de 15 de março - Foto: Reprodução/Divulgação/Telemundo/Instagram/@dania.mndz

Participante do La Casa de Los Famosos chega ao BBB 23 esta semana.

Quem é Dania Mendez e quando ela entra no BBB 23

O famoso intercâmbio entre realities anunciado por Boninho há algumas semanas vai finalmente acontecer! O site oficial do BBB 23 revelou que Dania Mendez, influencer de 31 anos, foi a escolhida do La Casa de Los Famosos para a tarefa e entra no confinamento da TV Globo amanhã, quarta-feira (15).

Os detalhes da dinâmica e quanto tempo irá durar a presença da mexicana na casa mais vigiada do Brasil serão revelados pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa de eliminação de hoje, 14 de março.

Da parte brasileira, Key Alves, a oitava eliminada do BBB 23, foi selecionada para ocupar o lugar de Dania Mendez no reality show estrangeiro durante este período de troca de participantes.

Dania Mendez já apareceu em videoclipe e namorou com famoso

Dania Mendez tem 31 anos de idade, é modelo e influenciadora mexicana. Ela também é conhecida por ter participado do reality show Acapulco Shore, da MTV, e causado por lá.

Somando suas redes sociais, a famosa tem mais de 7 milhões de seguidores. São 3 milhões no Instagram, mais de 4 milhões no Tiktok e quase meio milhão no Facebook.

Dania também se aventurou em outros campos e se tornou apresentadora, aparecendo à frente do programa Los 40 MX, em rádios e redes.

Ela até já apareceu em um videoclipe do badalado músico colombiano Maluma, que já fez parceria com Anitta. Dania Mendez já deu às caras non videoclipe Más de la Una, com o Piso 21, de 2020, que atualmente tem mais de 83 milhões de visualizações.

Assista ao videoclipe:

E falando do grupo latino Piso 21, Dania Mendez namorou com Lorduy, um dos integrantes. O romance terminou em 2021. Segundo o Gshow, o motivo da separação foi uma infidelidade do cantor.

Após seu destaque em Acapulco Shore, ela entrou para o La Casa de Los Famosos 3, atual temporada do programa latino. Ela já retornou de algumas berlindas do programa e agora foi escolhida para o intercâmbio com o BBB 23.