Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Larissa no BBB 23

Larissa foi eliminada do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 14 de março, com 66,75% dos votos, após uma votação entre quatro participantes. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 23 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída do brother.

Quem saiu do BBB 23: veja a porcentagem

Discurso de eliminação BBB 23 de Larissa completo

Para anunciar que Larissa foi a mais votada do paredão desta semana no Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt começou o discurso falando sobre a relação entre Domitila e Cezar, que entraram como dupla, tiveram inimizade e depois se tornaram aliados.

Em seguida, Larissa foi citada por ser estreante na berlinda. E Ricardo Alface foi lembrado que poderia nem estar nessa berlinda, já que venceu a prova do líder com Guimê, mas ficou sem a liderança.

"Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 12. Domitila e Black, quem diria? Entraram juntos, não deram certo, se distanciaram para se encontrar lá na frente e dar muito certo. E ficarem muito mais próximos do que quando usavam luvas. Agora, vivem inclusive a mesma realidade do Paredão. Vivem o dia da marmota, a história se repetindo e repetindo e sempre voltando ao paredão. Domitila ainda por cima em uma sequência sem pausa que teve o quarto branco no meio. Um dia o final dessa história muda. Será que é hoje?

Para Larissa é o oposto, é uma história totalmente nova, a desagradável novidade de ser ver a um passo da rua. E para o Ricardo é o paredão mais bizarro, ele tinha tudo para não estar aí. No entanto, na mesma semana em que venceu o líder, corre o risco de ser eliminado. Imagina sair do jogo nessas condições. Quatro pessoas no paredão, muita gente. Difícil falar das quatro, o que as quatro mereciam ouvir. Quatro pessoas que são orgulho de suas famílias. Quatro histórias de quem se dedicou aos estudos para subir na vida. De quem teve que lutar desde cedo. A professora que começou a trabalhar aos 13 anos. A menina que aos 13 saiu de casa para financiar os estudos. O enfermeiro que dedica a vida aos recém-nascidos. O biomédico apaixonado pelo idosos. Aqui são apenas gladiadores.

A pessoa que sai hoje teve seu momento de destaque, pelo seu jeito, pelas atitudes que tomou. Essa pessoa, chegou a ser aplaudida. Pintou como craque do jogo. Mas o BBB é dinâmico, as coisas mudam a cada momento. Quem está em alta hoje, amanhã está em baixa. Quem está escondido de repente aparece. Quem estava para desabrochar prefere fugir. Se você quer chutar o balde, chuta logo. Depois pode ser que não tenha mais balde para você chutar. Na hora de falar, tem que falar. Pega mal ficar escondendo. A pessoa que sai hoje não deixou de falar o que queria, ela fala mesmo, talvez não saiba ouvir direito, mas falar ela fala. Tem personalidade. Defende aquilo em que acredita até o fim, e isso é ótimo. Mas tudo depende também do momento. Se o paredão te pega quando você não está mais no seu melhor momento, se você não fez as melhores escolhas... E aí temos um paredão quadruplo, três de um time e uma do outro. Dá para dizer que alguém leva vantagem com isso? Quem? A verdade é que, por mais que se jogue em grupo, quem vai para o paredão é o indivíduo. E eu nem falo mais, nem falo mais nada sobre os grupos, eu apenas acompanho o placar das eliminações de adversários. Deserto 5, fundo do mar 4.

Quem sai hoje é você, Larissa".

Veja na íntegra o discurso da eliminação de Larissa do BBB 23

Com 66,75% dos votos, Larissa é a 9ª eliminada do #BBB23. Ricardo recebeu 29,22% dos votos, Domitila recebeu 3,27% e Cezar obteve 0,76% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/xOzTZGp6YE — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023

Quem ainda está no BBB?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother conta com 12 participantes. Veja a lista completa de quem ainda estão no BBB 23 divididos entre Pipoca e Camarote:

PIPOCA: Cezar, Ricardo, Sarah Aline e Amanda.

CAMAROTE: Aline Wirley, Bruna Griphao, Fred Desimpedidos, Domitila Barros, Antonio "cara de sapato", Marvvila, Mc Guimê e Gabriel Santana.

