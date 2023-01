Prova do Anjo do BBB 23 acontece hoje (28) - Foto: Reprodução/Rede Globo

Quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 23? Acompanhe a 2ª disputa

A segunda Prova do Anjo do BBB 23 ocorre neste sábado, 27, ao vivo no Globoplay. O brother que vencer a disputa escolherá dois rivais para o castigo do Monstro e imunizará um colega na formação do segundo paredão da temporada. A competição é exibida em tempo real para os assinantes da plataforma de streaming.

Quem venceu a Prova do Anjo hoje no BBB 23?

A Prova do Anjo será realizada na tarde deste sábado no BBB 23. A disputa pelo colar da imunidade costuma começar a partir do meio dia, mas pode ter início mais tarde ou mais cedo. Não há horário certo para a realização da atividade.

Apenas os assinantes do Globoplay conseguem assistir a disputa ao vivo, já que essa é a única prova do BBB 23 que é gravada. Para acompanhar, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming e sintonizar em "Acompanhe a casa", na aba do programa, a partir do horário informado. Os demais espectadores assistem aos melhores momentos na edição que vai ao ar hoje às 22h25, horário de Brasília, na Globo.

O vencedor da Prova do Anjo escolhe dois rivais para cumprir o castigo do Monstro a partir da tarde de hoje. Além disso, ele ganha um almoço especial, com direito a dois convidados à sua escolha, e vídeos gravados pela família, momento de muita emoção.

Amanhã, o anjo da semana tem uma das tarefas mais importantes do programa: imunizar um aliado durante a formação do paredão. Além do escolhido pelo dono do colar, Fred Nicácio também não poderá ser votado pois ganhou imunidade ao retornar do Quarto Secreto.

Como será a formação de paredão do BBB 23?

Após a prova do anjo, os brothers se preparam para a votação. A segunda formação de paredão acontece no domingo, 29. Nesta semana, haverá contragolpe do indicado do líder e veto do Poder Curinga.

Anjo: o dono do colar da imunidade escolhe um brother para ser imunizado;

Indicação do líder: Cara de Sapato indica um rival direto ao paredão, sem chance de jogar a Prova Bate e Volta;

Contragolpe: o indicado do líder puxa outra pessoa para a berlinda;

Votação da casa: os dois mais votados pela casa no confessionário vão ao paredão;

Poder Curinga: o dono do poder, que nesta semana também é Cara de Sapato, vetará uma das indicações da casa. No lugar da pessoa salva, entra o terceiro mais votado no confessionário;

Prova Bate e Volta: o escolhido no contragolpe e os indicados pela casa disputam a chance de escapar do segundo paredão.

