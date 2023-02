Expulsão no BBB 23? Web lembra Hariany após tapa de Larissa

Uma brincadeira de Bruna com Larissa na madrugada do BBB 23 tem causado na internet. Há quem acuse a professora de educação física de agressão por causa de um tapa que ela deu no braço da amiga e pedidos de expulsão da sister estão surgindo desde então nas redes sociais.

+BBB 23: que horas toca o Big Fone hoje e como assistir - 09/02

Larissa vai ser expulsa do BBB 23?

A produção do BBB 23 ainda não comentou o caso, mas nas redes sociais alguns fãs do reality show pedem pela saída da professora. O problema surgiu na madrugada, quando os brothers estavam nos quartos após a festa do líder Gustavo.

Larissa estava na cama com Fred e Bruna estava deitada no chão. A atriz aproveitou que a amiga estava de costas para ela e a cutucou, dizendo: "dedinho no c*". A sister virou de imediato e deu um tapa no braço da amiga "Para! Botar a mão no meu rabo? Sua louca", reclamou, enquanto Fred e Bruna davam risada.

Nas redes sociais, a atitude de Larissa não foi bem aceita. Fãs do programa consideraram o tapa agressão e agora pedem a saída da sister do BBB 23 com a hashtag "Larissa Expulsa".

"Não tenho nada contra a Lary não gosto é dessa bruna inconveniente. Com áudio pra escutarem o tapa.

Podem esta brincando ou não, mas infelizmente ela bateu gente. Chega estralou", observou uma usuária do Twitter.

Nao tenho nada contra a lary não gosto é dessa bruna inconveniente. Com áudio pra escutarem o tapa,

Podem esta brincando ou não mais infelizmente ela bateu gente. Chega estralou LARISSA EXPULSA pic.twitter.com/tpGglYuToP — Leia Carvalho (@LeiaCarvalho7) February 9, 2023

"Toda edição temos um caso de agressão pesada! Se a Maria foi expulsa, a Larissa também merece ser", disse outra ao relembrar da saída de Maria em 2022, quando bateu com um balde na cabeça de Natália durante um jogo da discórdia.

toda edição temos um caso de agressão pesada! se a maria foi expulsa a larissa também merece ser! #BBB23 LARISSA EXPULSA pic.twitter.com/UjSl1EpzeW — izabela🦁 (@wstdyler) February 9, 2023

Fred também foi acusado de agressão no BBB 23

Outro momento do BBB 23 recebeu acusações nas redes sociais. A situação envolveu Fred e Ricardo e o jornalista foi criticado por jogar a bola da decoração da casa no colega de confinamento. Ele acertou a cabeça do biomédico e o momento foi visto como brincadeira no programa, mas gerou críticas aqui fora. Mesmo assim, não houve expulsão e nem repreensão aos brothers.

Isto é agressão, vao deixar quieto é isto?? — Rosi Frizzo (@RosiFrizzo) February 2, 2023

Expulsão de Hariany Almeida no BBB 19

Em 2019, um momento marcou a reta final do Big Brother Brasil. Hariany Almeida, que foi a primeira sister confirmada na final do programa e era uma das favoritas ao prêmio da temporada, acabou expulsa. Ela deixou o programa faltando poucos dias para o grande dia, devido a uma confusão que teve com a amiga e aliada Paula von Sperling que gerou agressão.

Durante a última festa do reality show, bêbada, Hariany discutiu com Paula e acabou empurrando a loira, que caiu no chão e bateu as costas nas malas dos confinados. Na manhã seguinte, Tiago Leifert chamou os brothers para a sala e informou que a jovem seria retirada do confinamento por infringir uma das regras do programa.

Como o jogo já estava no fim, Hariany não foi substituída e a final foi dupla, apenas entre Paula e Alan. A vencedora foi a bacharel em direito, que recebeu 61,09% dos votos.

Veja como foi:

A situação entre Bruna e Larissa no BBB 23 fez alguns fãs do reality show lembrarem da situação de 2019. No Twitter, um fã do reality show reclamou: "Hary foi expulsa por muito menos. Se isso não for agressão, eu não sei o que é".

"A Bruna errou e a Larissa tbm, mas em toda ação tem uma reação. Lembro que a Hary foi expulsa por um empurrão, nesse caso aí, acho que se uma vai ser expulsa a outra também tem que ser. Se fosse um homem que fizesse isso, seria considerado assédio, mas nesse reality as mulheres pode tudo", disse outra.

hary foi expulsa por MUITO MENOS. se isso não for agressão, eu não sei o que é! LARISSA EXPULSA pic.twitter.com/tT9HsCjaf5 — pix diogo 🔗 (@DigaBittencourt) February 9, 2023