Quem sai do BBB 23 amanhã: parcial da votação Sapato, Cezar e Fred Nicácio

Duas figuras já carimbadas nos paredões do programa estão de volta na berlinda, Fred Nicácio e Cezar, que competem pela terceira vez. Já Cara de Sapato faz sua estreia no paredão e tem pela primeira vez a chance de mostrar a força de sua torcida. Quem sai do BBB 23 amanhã, terça-feira (28), noite de eliminação? Por enquanto, o nome de Fred é o mais indicado, mas Cara de Sapato também corre riscos.

Quem está mais votado no BBB 23?

De acordo com a parcial da enquete do UOL, Fred Nicácio é o participante que pode se despedir da casa na terça-feira. O brother é apontado como quem sai do BBB 23 amanhã porque está com 44% dos mais de 119 mil votos computados na votação extraoficial.

Cara de Sapato Fica em segundo, com 38,87%. O percentual do brother ficou oscilando durante a manhã e ele já esteve mais próximo dos números de Nicácio, mas agora apresenta uma difreença de 5,13%

Quem parece se preocupar pouco com a eliminação neste sétimo paredão é Cezar Black. A enquete indica que ele deve se salvar e por enquanto tem 17,13%.

Quem sai do BBB 23? Acompanhe a votação do BBB 23 em tempo real na enquete do DCI:

Como Key escapou do paredão?

Key Alves escapou do paredão porque venceu a prova bate e volta. A jovem estava na berlinda por causa de MC Guimê, que ganhou o anjo especial desta semana. O brother ficou imune e ainda pode enviar um adversário para a berlinda. Ele resolveu mandar a jogadora de vôlei, que é sua adversário já há algum tempo no jogo.

No entanto, na noite de formação de paredão, Key deu sorte. A famosa competiu contra Cara de Sapato e Cezar em uma prova que contava com quatro etapas. Os emparedados estavam em um tabuleiro e durante sua jogada sorteavam em uma urna um número para definir quantas casas andariam.

Key começou o jogo bem, só tirando números altos e disparou. Depois, ficou empatada com Cara de Sapato, mas ainda conseguiu vencer a disputa e fugir do paredão.

⚡ Bate-Volta #BBB23: Key Alves vence a Prova Bate-Volta e escapa do Paredão! #RedeBBB pic.twitter.com/Lnn8Twrmpu — Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2023

Quem sai do BBB 23 - Eliminados da temporada

Seis participantes foram eliminados até agora e um desistiu. Curiosamente, todos os que deixaram o jogo até então eram do time pipoca, o grupo dos anônimos. Nenhum camarote deixou o reality show até então. A temporada começou com 22 participantes, sendo 10 famosos e 12 desconhecidos.

Marília foi a primeira eliminada, a maquiadora competiu no paredão contra Fred Nicácio, que levou a melhor e voltou no paredão falso. Na semana seguinte, Gabriel Tavares deixou o jogo. Ele esteve em um paredão contra Cezar e Domitila.

Na terceira semana, foi a vez de Tina deixar o reality show. Ela competiu contra Cezar e Gabriel Santana e acabou levando a pior. Paula foi eliminada no quarto paredão e tem até agora o recorde de rejeição da temporada, 72,5%. A jovem estava na berlinda contra Amanda, MC Guimê e Bruno Gaga.

No quinto paredão, Cristian levou a pior em uma briga contra Fred Desimpedidos e Ricardo Alface. No sexto paredão, o segundo maior índice de rejeição do BBB 23 apareceu. Gustavo foi eliminado com uma alta porcentagem em uma berlinda contra Fred Nicácio e Domitila Barros.

Bruno Gaga também saiu do jogo, mas não da maneira convencional. Pouco depois de retornar do quarto paredão como um dos vitoriosos da disputa, Bruno resolveu apertar o botão de desistência da sala e resolveu voltar para casa. O brother disse que sofrendo muito com a ansiedade e por isso não conseguia mais ser ele mesmo no confinamento.

Ranking de rejeição

1º lugar - Paula: 72,5%

2º lugar - Gustavo: 71,78%

3º lugar - Tina: 54,12%

4º lugar - Gabriel Tavares: 53,3%

5º lugar - Marília: 52,7%

6º lugar - Cristian: 48,32%