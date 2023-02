Trio está no paredão especial da semana relâmpago do BBB 23, que não teve bate e volta para alguém se salvar.

Quem sai do BBB 23 entre Fred, Gustavo e Domitila no sábado

Três brothers brigam pela permanência no sexto paredão da temporada. Quem sai do BBB 23 neste sábado? O público já está votando e o resultado da berlinda parece estar definido. Em todas as parciais consultadas nesta manhã de sexta-feira, Gustavo tem levado a pior.

Quem sai do BBB 23 no sexto paredão?

Gustavo tem liderado a votação do UOL desde que a enquete foi ao ar e o brother é apontado como quem sai do BBB 23 neste sexto paredão. Dos mais de 100 mil votos computados até às 09h00 desta manhã, 49,52% pertencem ao mato-grossense.

Domitila não está totalmente salva, mas tem uma porcentagem um pouco distante do brother na segunda posição, 37,08% dos votos. Já Fred Nicácio está muito bem na terceira posição, somando apenas 13,40% dos votos para sair na parcial.

No DCI, o mesmo acontece. Gustavo vem em primeiro com 50% dos mais de 135 mil votos e lidera a parcial com folga. Nesta votação, Fred Nicácio é o segundo colocado, com 32,2%. Já Domitila fica na lanterna, com apenas 17,8% da rejeição.

Na votação do Diário do Nordeste, as posições repetem a enquete do DCI e Gustavo mais uma vez é apontado como quem sai do BBB 23 neste sábado. O brother está com 55,8% dos mais de 31 mil votos computados. Nicácio vem em segundo com 23,1% e Domitila em último com 21,1%.

Como votar no Gshow

Para eliminar Gustavo Cowboy, Fred Nicácio ou Domitila Barros, é preciso votar na enquete do site oficial do programa, o Gshow. Apesar de parciais como a do UOL e DCI servirem de espelho da votação para que o público acompanhe a preferência das torcidas na berlinda, elas não afetam o jogo.

Se você nunca votou em um paredão antes, vamos te ensinar com um passo a passo.

1 - O Gshow que exige um cadastro gratuito no site. Caso ainda não tenha o seu, você irá entrar no site pelo endereço https://gshow.globo.com/ e em seguida clicará no menu do canto superior esquerdo. Siga então até o final do menu e vá para "acesse sua conta ou cadastre-se grátis", depois aperte "cadastre-se".

2 - Um formulário irá abrir para você e será necessário informar alguns dados pessoais. Porém, essa conta é bastante simples, então serão poucas informações. Você terá apenas que dizer qual é o seu nome completo, o e-mail, a senha que usará no site e sua data de nascimento;

3 - Para irá finalizar o processo, é só selecionar a caixinha que confirma que você leu e concorda com os Termos de Uso e Política de Privacidade do site do Gshow e então apertará o botão "cadastrar" para enviar o formulário;

4 - Após sua conta ser confirmada, você já está apto para votar no sexto paredão. Agora, a tarefa é seguida para a aba do BBB 23 no endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/. Você irá clicar na enquete que estará logo no começo desta página;

5 - Escolha se quer eliminar Fred Nicácio, Gustavo ou Domitila. Clique no participante e em seguida selecione a caixinha "sou humano" para passar pela verificação de robôs. Você receberá uma mensagem informando que seu voto foi computado pelo sistema do reality show. Caso queira dar mais votos, é só apertar o botão "votar novamente" e pronto.

Recordes de rejeição do BBB 23 até agora

Se as parciais acertarem o resultado do sexto paredão do BBB 23, Gustavo pode deixar o confinamento com uma alta porcentagem de rejeição nas costas. Até agora, Paula é quem está com o recorde da temporada. A sister deixou o programa na quarta berlinda.

1º lugar - Paula: 72,5% (quarto paredão)

2º lugar - Tina: 54,12% (terceiro paredão)

3º lugar - Gabriel Tavares: 53,3% (segundo paredão)

4º lugar - Marília: 52,7% (primeiro paredão)

5º lugar - Cristian: 48,32% (quinto paredão)

