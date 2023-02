BBB 23: 1ª porcentagem da manhã aponta resultado do 6º paredão

Porcentagem em parciais aponta saída de Gustavo no sexto paredão do BBB 23 - Foto: Reprodção/Globo/instagram/@gustavo_benedetii/@frednicacio

Neste sábado (25), o público irá descobrir quem sai entre Gustavo, Fred Nicácio e Domitila Barros no sexto paredão do BBB 23. A enquete oficial já está liberada no site do Gshow e a porcentagem da manhã nas parciais do UOL e DCI já indica quem deve levar a pior nesta votação.

Como está a porcentagem da manhã do BB 23 no UOL?

A parcial UOL tem apontado a saída de Gustavo. Na consulta da manhã desta sexta-feira (24), na faixa das 07h00, o cowboy do BBB 23 aparece 50,52% dos mais de 86 mil votos somados até então.

Domitila é quem fica na segunda posição. Ela está com uma porcentagem um pouco distante do líder da votação e totaliza 36,46% da rejeição. Quem respira com maior alívio é Fred Nicácio, já que o médico tem apenas 13,02% dos votos para sair.

Apesar de Gustavo ser indicado como o provável eliminado do sexto paredão com certa folga em relação aos adversários de berlinda, o brother tem se recuperado na votação. A diferença entre a porcentagem dele, de Domitila e de Nicácio já foi muito maior. Por volta da 01h00 desta madrugada, ele somava 65,40% da rejeição na parcial do UOL, enquanto Nicácio tinha 19,40% e Domitila apenas 15,20% dos mais de 29 mil votos computados.

Enquete BBB 23 do DCI

O resultado não é muito diferente na enquete do BBB 23 do Jornal DCI. Nesta votação, Gustavo também é o primeiro colocado. O brother tem 51,9% dos mais de 107 mil votos contabilizados.

A diferença por aqui é que Fred e Domitila estão em posições diferentes. Nesta parcial, o médico é o segundo mais votado, somando 29% da rejeição. Enquanto isso, a miss Alemanha soma 19,1% na lanterna da votação.

Este resultado tem sido apontado desde que a enquete foi lançada. No começo da madrugada, às 01h00, poucas horas após a publicação, Gustavo tinha 57,30%, Nicácio 27,60% e Domitila 15,10% dos mais de 38 mil votos até então.

Vote na enquete BBB 23 do DCI

Votação Gshow

A enquete de votação do Gshow é única oficial do programa. Enquanto as parciais do DCI e UOL não afetam o jogo e servem apenas de amostragem para o público conferir a movimentação das torcidas, a votação do Gshow é que determina quem sai e quem continua no jogo.

Para votar por lá é simples e rápido, no entanto, é obrigatório ter uma conta gratuita no site para conseguir ter seu acesso liberado na enquete.

Para isso, é necessário acessar o portal no https://gshow.globo.com/. Depois, é seguir para o menu do canto superior esquerdo em que você encontrará "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Você deve clicar ali e depois em "cadastre-se" em uma nova página.

Agora é hora de preencher um formulário que exige nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Após terminar o cadastro, deve ir direto para a página do BBB 23 no endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/ para poder votar.

Abra a enquete oficial no começo da página e escolha se vai votar em Gustavo, Fred Nicácio ou Domitila. Clique no participante e aperte em seguida a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Você poderá repetir o processo quantas vezes quiser, é só clicar em "votar novamente" depois que aparecer uma mensagem que informa que seu voto foi computado.

Lembrando que o Gshow não apresenta parciais da porcentagem de cada brother ao longo da votação. Os números são revelados apenas durante a noite de eliminação, que nesta semana será no sábado, 25 de fevereiro.