Quem saiu da prova do líder BBB 23 até agora: acompanhe a 5ª disputa

5ª disputa da prova do líder do BBB 23 - FOTO: GLOBO

A quinta disputa para definir a liderança do Big Brother continua rolando e os brothers tem até o ao vivo dessa sexta-feira (17) para definir o vencedor. Acompanhe quem saiu da prova do líder BBB 23 e há quantas horas cada participante está na dinâmica de resistência do reality.

Quem continua na prova do líder BBB 23?

Até agora, ninguém saiu da prova do líder BBB 23. Participam da disputa os brothers Cezar, Gustavo, Larissa, Ricardo, Sara, Cristian, Bruno, Aline do Rouge, Bruna Griphao, Fred, Cara de Sapato, Fred Nicácio, Key, Marvvila, Gabriel Santana, Amanda e MC Guimê.

Como a disputa é de resistência, é necessário aguentar ficar girando dentro de um carrinho da marca patrocinadora da disputa, além de suportar o sono, a fome e a vontade de ir ao banheiro. Para completar a cilada, quem desistir da disputa ainda terá que pagar uma consequência, que vai de estar no paredão ou puxar alguém.

No reality show, o líder ganha o direito de dividir a casa e selecionar quem estará em seu grupo vip, também tem a chave do quarto do líder, que além de ser mais confortável que os demais cômodos da casa, tem banheiro e chuveiro próprio, guloseimas, mesa e bar particular.

Além disso, o líder ganha imunidade, uma festa temática na quarta-feira, pode convidar alguns brothers para um almoço especial e também recebe o benefício do cinema do líder. Entre as tarefas, o líder ganha a missão de indicar um brother direto para a berlinda da semana.

Quem ganhou a Prova em tempo real

Qual a dinâmica da semana?

16 de fevereiro - 16/02/23

Prova do Líder

Consequência para os 9 primeiros que deixarem a disputa, entre elas, alguém vai direito para o paredão. Quem sair da dinâmica, vai ter que pegar um pergaminho e ler em voz alta.

18 de fevereiro, sábado - 18/02/23

Prova do anjo:

Poder coringa: dá direito ao poder do silêncio, que impedirá alguém de votar no próximo paredão.

19 de fevereiro, domingo - 19/02/23

Formação do paredão

- um já estará emparedado pela consequência da prova do líder.

- anjo imuniza

- líder indica

- poder coringa em ação

- casa vota aberto

- contragolpe ao emparedado pela prova - quem se deu mal na prova do líder puxa um.

- prova bate-volta

21 de fevereiro, terça - 20/02/23

Eliminação