Bagunça no pós-festa do BBB 23 tem até espuma e Larissa surta

Após a festa do BBB 23 em homenagem ao líder Gustavo, que começou na noite de quarta-feira (15) e seguiu por toda a madrugada desta quinta-feira (16), a animação dos brothers saiu do controle e acabou incomodando alguns participantes. Larissa surtou após ser suja com espuma de barbear e Aline também reclamou dos colegas.

O que aconteceu com a Larissa após festa do BBB 23?

Depois que deixaram a área externa, os brothers seguiram para os quartos, mas a festa do BBB 23 não acabou por ali. Eles continuaram dançando, cantando e se divertindo. A tensão começou quando Ricardo brincou e jogou espuma de barbear no cabelo de Bruna Griphao, o que fez com que caísse um pouco do creme também na cama em que Larissa estava deitada.

"Aí começou dar merda. Aí passaram dos limites. Na roupa limpa meu", reclamou a sister. Após limpar o lençol, a sister se levantou e deixou o quarto deserto. Pouco depois, ela retornou e foi suja por Marvilla, que passou espuma no rosto da professora.

Larissa gritou e reclamou: "eu já tomei banho. Saí! Pegou no meu olho, merda". A sulista continuou gritando e reclamando, até que saiu do quarto batendo a porta: "pegou no meu olho seus demônios".

Ela foi ao banheiro para se limpar e reclamou diversas vezes com os brothers: "eu falei para parar de fazer essa merda, eu falei. Os edredons estavam limpos. Filhos da pu**".

O momento de surto da participante repercutiu bastante nas redes sociais e ela não foi a única que se irritou com o caos pós-festa do BBB 23.

Marvilla disse que estava chateada com a atitude da ex-rouge durante a confusão. "Foi o Alface [Ricardo], ele estava com a espuma (...) Virou uma zona geral", justificou Fred para Aline. "Eu não fui ignorante tá? Nenhuma intenção em te tratar mal ou te expor ou te tocar. Nenhuma, zero, zero. A minha única intenção é 'daqui pra frente a gente se passou' é só isso", rebateu a cantora para Marvilla.

Aline também discutiu com Bruno Gaga, que reclamou: "toda vez você só reclama". "Nunca falei: 'vocês estão me incomodando'. Nunca", discutiu Aline, que negou ter sido agressiva após as acusações do alagoano.

Bruno por sua vez, achou um exagero da Aline em se preocupar aonde o excesso poderia terminar. Ela optou por mudar de quarto, após ele dizer que ela fica agressiva, incomodada e enche o saco no after. A mami disse que não entraria no jogo dele, pegou suas coisinhas e se retirou pic.twitter.com/NsO5mVbORj — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) February 16, 2023

