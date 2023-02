Participantes BBB 23: lista atualizada de quem ainda está no programa

Depois de um pouco mais de um mês da estreia do programa, 17 participantes BBB 23 seguem em busca do prêmio milionário. Até agora, quatro brothers já foram eliminados e um apertou o botão da desistência, deixando o confinamento por conta própria. O reality show fica no ar até abril.

Ainda restam 10 participantes do Camarote e 7 integrantes da Pipoca entre os participantes BBB 23. Até agora, apenas brothers anônimos foram eliminados. Também houve a desistência de Bruno, que apertou o botão na última sexta-feira, 17, e decidiu deixar o confinamento.

Quais participantes BBB 23 ainda estão na casa?

Do grupo Camarote, seguem na casa: Aline Wirley (cantora); Bruna Griphao (atriz); Cara de Sapato (lutador de MMA) Fred (influenciador digital); Domitila Barros (modelo e ativista social); Fred Nicácio (médico e apresentador); Gabriel Santana (ator); Key Alves (jogadora de vôlei); Marvvila (cantora); Mc Guimê (cantor).

Entre os Pipocas, continuam no jogo: Amanda (médica); Cezar (enfermeiro); Cristian (empresário); Gustavo (fazendeiro); Larissa (personal trainer); Ricardo(biomédico); Sarah Aline (psicóloga).

O programa começou com um número maior de participantes nesta temporada. A edição contou com 22 participantes BBB 23, sendo 20 que entraram direto no confinamento e outros dois escolhidos pelo público na casa de vidro.

Apesar de ter sido uma escolha dos internautas, ambos os participantes da casa de vidro já foram eliminados da competição.

Quem já foi eliminado do BBB 23?

Quatro brothers já foram eliminados do BBB 23. Até agora, apenas Paula saiu com rejeição maior que 70%, enquanto todos os outros saíram com votações acirradas.

1º paredão: Marília, do grupo Pipoca, foi a primeira a deixar a casa mais vigiada do Brasil, com 52,70% dos votos. Ela foi escolhida para passar dois dias no Quarto Secreto com Fred Nicácio, mas o médico levou a melhor e foi escolhido pelo público para retornar ao jogo.

2º paredão: Gabriel, mais um membro do grupo Pipoca, foi eliminado com 53,3% dos votos. O modelo levou a pior em uma disputa com Domitila e Cezar Black.

3º paredão: a terceira a sair do jogo foi Tina. A angolana foi eliminada com 54,12% dos votos contra Cezar Black e Gabriel Santana.

4º paredão: foi a quarta eliminada da temporada, com 72,4% dos votos em um paredão quádruplo contra Amanda, Mc Guimê e Bruno.

Quem apertou o botão de desistência no BBB 23?

O BBB 23 também teve uma desistência. Bruno Gaga apertou o botão e deixou o confinamento por vontade própria, surpreendendo os outros brothers. O atendente de farmácia também pegou o público de surpresa, pois nunca havia falado sobre desistir do game.

Aos colegas, o alagoano afirmou que não estava conseguindo ser ele mesmo dentro do jogo e que estava com saudades da família. "Foi meu ápice, eu não estava aguentando mais. Eu estava me sentindo perdido dentro de mim. Eu estava muito mal dentro de mim. Estava com saudades dos meus pais, da minha família. Cheguei no meu limite. Eu não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito. Eu estava sofrendo muito", disse o brother.

Quando acaba o BBB 23?

O BBB 23 termina em abril, assim como nos anos anteriores. O reality, que começou em 16 de janeiro, tem duração média de três meses.

Neste ano, o prêmio do BBB 23 será o maior da história. A cada terça-feira, os brothers devem dar um palpite sobre quem sai do paredão. Se eles acertarem, ganham um quantia que é somada ao valor pago ao vencedor do programa, que começa em R$ 1,5 milhão.

O segundo lugar leva R$ 150 mil, enquanto o terceiro fica com R$ 50 mil. Ao longo do programa, eles também ganham 'mimos' dos patrocinadores que podem contemplar até carros 0km, além de eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros itens.

