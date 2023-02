O que Cristian fez no BBB 23? Brother é massacrado por colegas

Um caos tomou a madrugada pós formação paredão do BBB 23 e Christian perdeu todas as alianças que tinha na casa. O brother não faz mais parte do grupo do quarto Fundo do Mar e ainda ficou mal com os integrantes do deserto por causa de sua amizade com Bruna e Paula, que agora foi quebrada. Mas afinal, o que o Cristian fez? O participante é acusado de jogo duplo.

O aconteceu com Cristian no BBB 23?

Cristian era do grupo Fundo do Mar, mas tinha conversas de jogo com Paula e Bruna Griphao, que acreditavam que o gaúcho passava informações privilegiadas para elas. Porém, as estratégias do brother foram expostas e ele foi visto como traíra e sujo.

E o que o Cristian fez? Tudo começou no fim de semana, quando a parceria dele com integrantes de seu time começou a ruir. Fred Nicácio viu o brother falando de jogo com as adversárias de seu grupo e levou a informação para seus aliados. Outros brothers já estavam desconfiados das atitudes do brother e o assunto foi abordado em uma reunião na madrugada de sábado.

Laços não foram totalmente quebrados ali, mas nasceu uma rivalidade entre ele e Nicácio. Christian chegou a ganhar o apoio de alguns brothers, como Key e Gustavo, que acreditaram nas palavras do empresário, que disse não ter traído o grupo. No entanto, na noite de domingo (12), tudo foi exposto na formação de paredão.

Christian votou em Fred Nicácio, até então um integrante do seu grupo. Além disso, Bruna revelou durante seu voto que descobriu uma informação que o médico conseguiu com o privilégio das câmeras quando estava no quarto secreto, o que já deixava claro que o que o Cristian fez foi ter aberto a boca para ela.

tô a 5 minutos parada sem acreditar que o cristian não pipocou e votou mesmo no dr fred, já estão prontos pra ver esse mini querido fazendo parte do deserto?? pic.twitter.com/sqYif2WKWG — ray (@i4kmoes) February 13, 2023

Durante a formação, Domitila e Sarah Aline foram contra a estratégia do grupo de votar em Amanda e expuseram o jogo de Cristian , votando no brother. "O voto do Cris no Fred me desestabilizou", comentou a miss. "Não consigo ver verdade no Cris. Porque é uma pessoa que leva informação para o nosso grupo falando para as pessoas 'confia em mim, porque estou sendo sincero com você' e isso é uma mentira", disse a psicóloga, que disse que Cristian estava com jogo duplo.

Depois, Sarah Aline conversou com Paula e contou tudo sobre Cristian. A sister revelou que o brother contou sobre informações que Paula e Bruna passaram para ele. Sarah disse também que o gaúcho revelou que não confiava na biomédica e que percebeu que ele estava mentindo para a dupla de aliadas. Ela também explicou seus motivos de voto para Griphao, que também se inteirou sobre o assunto.

5) Sarah expõe a “estratégia” de Cristian para Paula. Sarah revela que Cristian disse que não confiava em Paula. pic.twitter.com/UaTGVbj6Uj — Tracklist (@tracklist) February 13, 2023

Sarah dizendo para Bruna o seu real motivo de voto no Cristian hoje, que não foi só porque ele votou no Nicácio, e sim por diversas atitudes que ela já vinha visto e não concordava. #BBB23 pic.twitter.com/HYM5xnR5Tn — BEAMCASTRO (@beamcastroo) February 13, 2023

Mais informações foram sendo revelados e o participante foi acusado de se aproximar das meninas do quarto deserto apenas por interesse. Ele tentou se explicar após ser acusado por diversos colegas de confinamento, mas não foi suficiente.

"Você verbalizou isso aí é uma viagem da cabeça da Sarah? (...) Você falou que ia se aproximar das meninas para pegar informação?", questionou Cara de Sapato. "Não, eu falei 'cara, se eu tiver informação, vou passar para o grupo'. Mas não disse que me aproximei das meninas por causa disso", rebateu o brother.

As justificativas de Cristian não foram suficientes e ele continuou sendo acusado de traidor. Bruna chegou a confrontá-lo e chamá-lo de "psicopata". "Nunca mais fala comigo", completou. Agora, ele está sem aliados no jogo.

a bruna indo no quarto chamar o christian de psicopata pic.twitter.com/fwp79LMPmu — luscas (@luscas) February 13, 2023

Processo? Time de Cristian criticou falas de Paula

Revoltada ao descobrir as estratégias de jogo do brother e o que o Cristian fez, Paula se exaltou e falou em agressão. A sister chegou a comentar que queria "arrancar a cabeça do brother e jogá-la para os cachorros". Cristian tentou conversar com a paraense e questionou se ela queria agredi-lo.

A repercussão aqui fora gerou uma nota de repúdio do time que cuida das redes sociais do gaúcho. Além das críticas em relação a Paula, eles publicaram alguns trechos de falas da biomédica que consideraram absurdas. Segundo o comunicado, medidas cabíveis serão tomadas.

"Infelizmente as ameaças da participante Paula vai muito além do jogo, muito além de um reality show.

As falas ditas hoje pela participante Paula como: 'vou cortar a cabeça e não sei se vai comer cachorro ou eu', 'vou enfiar a faca', entre outras tão absurdas quanto essas são ameaça a integridade física do Cristian, inclusive com o uso de arma branca. Nós familiares, amigos e equipe repudiamos essas falas e estamos preocupados com à integridade física do Cristian. Ameaça a vida não é entretenimento! Vamos tomar providências e todas as medidas cabíveis serão acionadas", disse o texto.

