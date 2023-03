Quem saiu do BBB 23: Key é a 8ª eliminada; veja a porcentagem

Key Alves foi quem saiu do BBB 23 nesta terça-feira, 7. A jogadora de vôlei somou 56,76% dos votos no oitavo paredão da temporada contra Sarah Aline (41,92%) e Domitila Barros (1,32%), que seguem na disputa pelo prêmio milionário. A sister caiu na berlinda através da indicação do líder Fred.

Quem saiu do BBB 23 foi Key

Key Alves deixou o confinamento e desfalcou mais ainda o grupo do quarto Fundo do Mar. Essa foi a segunda berlinda da jogadora de vôlei no programa, que escapou do paredão da semana passada graças a Prova Bate e Volta.

A jogadora de vôlei se tornou um dos nomes mais falados da temporada logo no início do jogo. A atleta manteve uma rivalidade com Bruna Griphao e Larissa, que indicaram ela e Gustavo ao primeiro paredão. No entanto, eles permaneceram no jogo.

Key, do grupo Camarote, formou dupla com Gustavo na primeira semana. O envolvimento ultrapassou a fronteira dos jogos e os dois se envolveram amorosamente. Quando caubói foi eliminado, a atleta declarou guerra a Mc Guimê, que indicou seu namorado para a berlinda.

A paulista tem como principal aliada Domitila Barros e também é próxima de Cezar. Apesar da aliança com os demais membros do Fundo do Mar, a jovem jogava só ao lado de Gustavo até o fazendeiro ser eliminado na sexta berlinda.

Key tem 23 anos e é jogadora de vôlei do Osasco São Cristóvão Saúde. Ela também é influenciadora digital e soma mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Ela também faz muito sucesso com sua página no OnlyFans.

Quem já foi eliminado do BBB 23?

Sete brothers já disseram adeus ao prêmio milionário. O programa também contou com uma desistência de Bruno Gaga, que apertou o botão e deixou o confinamento por conta própria.

1º paredão: a primeira eliminada temporada foi Marília, com 52,70% dos votos em uma disputa contra Fred Nicácio.

2º paredão: Gabriel deixou o programa com 53,30% dos votos em uma berlinda contra Domitila Barros e Cezar.

3º paredão: Tina foi quem saiu do BBB 23 com 54,12% dos votos contra Cezar e Gabriel Santana.

4º paredão: Paula deixou o programa com a maior rejeição da temporada, com 72,4.% dos votos em uma berlinda quádrupla com Amanda, Mc Guimê e Bruno.

5º paredão: Cristian foi quem saiu do BBB 23 contra Ricardo e Fred ao somar 48,32% dos votos.

6º paredão: Gustavo deixou o confinamento ao disputar a permanência com Fred Nicácio e Domitila Barros. Ele recebeu 71,78% dos votos.

7º paredão: Fred Nicácio foi eliminado com 62,94% dos votos contra Cara de Sapato e Cezar.

Onde passa o Bate-papo do BBB?

O Bate-Papo BBB vai ao ar logo após o fim do programa ao vivo na Globo. A conversa com o eliminado da semana vai ao ar gratuitamente no Gshow e no Globoplay, basta ter um cadastro gratuito para ter acesso ao conteúdo. A entrevista é comandada por Vivian Amorim e Patrícia Ramos e é o primeiro contato do ex-BBB com o mundo exterior.

Na quarta-feira, o eliminado da semana participa do café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você, a partir das 10h35, horário de Brasília.

A agenda de entrevistas segue com o BBB - A Eliminação no Multishow. O programa vai ao ar às 20h, horário de Brasília, sob o comando de Bruno de Luca e Ana Clara Lima.

O eliminado também vai ao Domingão do Huck, em data anunciada pelo programa que agora junta entre três a quatro participantes do BBB 23 para participar da atração.