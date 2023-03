Quem saiu do BBB 23: Fred Nicácio é o 7º eliminado; veja porcentagem

Fred Nicácio foi quem saiu do BBB 23 nesta terça-feira, 28 de fevereiro. O brother recebeu 62,94% dos votos em um paredão triplo e perdeu para Cara de Sapato (36,23%) e Cezar Black (0,83%). A sétima berlinda da temporada foi formado no domingo (26) e contou com algumas dinâmicas especiais que marcaram a semana, como big fone e anjo autoimune.

+Quem já saiu do BBB 23? Relembre todos os eliminados

Quem saiu do BBB 23 no sétimo paredão? Fred

Fred Nicácio foi eliminado no sétimo paredão do BBB 23 e se despede da chance de ser coroado campeão do reality show da TV Globo. O médico estava em uma berlinda difícil e contra um de seus maiores adversário na casa, Cara de Sapato, que foi o segundo mais votado da noite.

O médico foi parar na berlinda pelas mãos de Bruna Griphao, outra grande rival no jogo. A atriz venceu a sétima prova do líder da temporada e enviou o brother direto para o paredão. Sem chance de escapar com a prova bate e volta por ser a escolha da líder, Nicácio competiu contra Sapato e Cezar Black, que passou longe da eliminação.

Do time camarote, ele é o primeiro famoso a ser eliminado no BBB 23. Até agora, apenas integrantes do grupo pipoca haviam sido mandados para casa pelo público. No jogo, o brother fazia parte do time do fundo do mar, que tinha aliados como Domitila, Key Alves, Gustavo, Gabriel Santana, entre outros.

Uma das alianças mais fortes de Nicácio na casa foi com Domitila. O brother fez amizade com a miss e eles até chegaram a ir juntos para uma das berlindas da temporada. O médico foi um dos participantes que mais pisou nos paredões da edição até agora. Além desta berlinda que o eliminou, ele também esteve na primeira e sexta no BBB 23 além de ser o recordista de votos da casa durante as formações de paredão.

Fred Nicácio começou a temporada recebendo várias críticas por seu comportamento na casa, mas o jogo virou e ele acabou se tornando o favorito de muitos quando virou alvo de vários memes nas redes. Assim, ele foi a escolha do público para ir para o cobiçado quarto secreto na primeira semana de programa.

Por lá, ele pôde assistir os colegas de confinamento pelas câmeras do Pay Per View da Globoplay e voltou para o confinamento com informações privilegiadas. Aliás, foi uma dessas informações que fez com que seu rivalidade com Cara de Sapato nascesse.

Durante um jogo da discórdia, Fred revelou que viu Sapato e Amanda conversando durante uma festa e que a dupla parou de falar e trocou o assunto quando Bruna apareceu em cena. Como não revelou o teor da conversa e deixou a pulga atrás da orelha de alguns participantes, o brother irritou muita gente na casa.

Quantos participantes tem no BBB 23 agora?

Com a eliminação de quem saiu do BBB 23 hoje, agora o reality show conta com 14 participantes. São nove do time do camarote e cinco do grupo de pipocas.

Além dos dois participantes que sobreviveram ao sétimo paredão, também continuam no programa, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao, Cara de Sapato, Domitila Barros, Fred Desimpedidos, Gabriel Santana, Key Alves, Larissa, Marvvila, MC Guimê, Ricardo Alface e Sarah Aline.

Quando será a eliminação do BBB 23?

Se nada mudar no cronograma do reality show, o próximo paredão será formado no domingo, dia 5 de março. Assim, a eliminação do oitavo participante a deixar a casa será na próxima terça-feira, dia 7 de março.

O BBB 2023 tem previsão de ficar três meses no ar e acabar por volta do mês de abril. O prêmio deste ano foi especial e acumulativo. Assim, o programa deu tchau a quantia de R$ 1,5 milhão. Agora, todas as semanas uma das marcas patrocinadoras do programa dá um valor para ser somado ao prêmio e ainda realiza um momento de apostas com os participantes.

Cada sorteado dá um palpite sobre quem será o eliminado da semana. A cada acerto, o prêmio cresce. Atualmente, o valor já passou do 1 milhão e 900 mil reais.