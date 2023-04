Quem vai cantar na final do BBB 23? Evento terá 4 shows

A final do BBB 23 está marcada para esta terça-feira, 25, e contará com quatro shows, além da presença dos brothers eliminados ao longo da temporada por voto popular. Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao disputam o prêmio de R$ 2,88 milhões.

Shows da final do BBB 23 hoje

Iza, Carlinhos Brown, Mumuzinho, técnicos do The Voice Kids, e Lauana Prado são os cantores que se apresentam ao vivo na final de hoje. Os artistas farão uma apresentação juntos, além de performarem alguns dos maiores hits de suas carreiras.

A cantora Iza já se apresentou outras quatro vezes durante as festas do reality show, além de ser fã declarada do reality. A estrela do pop brasileiro, conhecida pelas faixas 'Pesadão', 'Talismã' e 'Sem Filtro', já adiantou que a música 'Fé', um de seus lançamentos mais recentes, está no repertório de hoje.

Carlinhos Brown também já é um velho conhecido da Globo - ele esteve entre os jurados do The Voice Brasil por quase dez anos e agora faz parte do júri da edição infantil. "Faremos um show bem animado, com canções de sucesso do repertório de cada um, que vamos interpretar juntos e misturados. Só posso dizer que está imperdível!", contou ele em entrevista ao Gshow.

Outro cantor que já se apresentou na casa e estará na final do BBB 23 é Mumuzinho. Além do trabalho na música, o artista é ator e atualmente está no ar em Todas as Flores (2022), novela do Globoplay, interpretando Joca.

Já Lauana Prado, cantora sertaneja, faz sua estreia no palco do BBB 23. A artista é mais conhecida pelas músicas 'Primeiro Eu' e 'Cobaia' em parceria com a dupla Maiara e Maraísa. "Quero curtir essa festa com a mesma alegria que os participantes, entregando o que tenho de melhor, que é a minha arte", declarou.

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O BBB 23 hoje começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O último dia do programa terá duração de 1h45, de acordo com a programação da Globo.

Além do show dos quatro artistas, a final do BBB 23 contará com a presença dos brothers eliminados ao longo da temporada - com exceção de Mc Guimê e Cara de Sapato, que foram expulsos, e Bruno, que desistiu da competição por conta própria.

O programa também exibirá VT's da trajetória das três finalistas e relembrará os principais momentos dos cem dias de competição pelo prêmio milionário.

O anúncio da vencedora da competição será feito no final do programa pelo apresentador Tadeu Schmidt após o tradicional discurso. A sister ganhadora do BBB 23 levará para casa o prêmio de R$ 2,88 milhões, enquanto o segundo lugar fica com R$ 150 mil e o terceiro lugar leva R$ 50 mil.

O público pode continuar votando no site do Gshow. A votação segue aberta até o final do programa de hoje e será encerrada minutos antes do anúncio da vencedora.

Como assistir a final do BBB ao vivo e grátis?

O jeito mais simples de assistir ao BBB é sintonizando na Globo no horário indicado. Mas se estiver longe da televisão, é possível acompanhar a final gratuitamente pelo Globoplay, que libera o sinal mediante cadastro.

Passo 1: entre no Globoplay usando o navegador de sua preferência em seu smartphone ou computador. Ou, se preferir, baixe o aplicativo disponível para Android e iOS;

Passo 2: se você não é cadastrado, é necessário fazer um registro n plataforma. Clique em 'cadastre-se' no canto superior direito;

Passo 3: na página do cadastro, insira seu nome completo, data de nascimento, gênero, local de residência, e-mail e crie uma senha. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 4: feito isso, retorne para a página inicial e clique em 'Agora na TV'. A transmissão irá começar em poucos segundos.