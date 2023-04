Que horas começa a final do BBB 23 hoje: horário da final do programa

Que horas começa a final do BBB 23 hoje: horário da final do programa

Chegou o dia da grande final do Big Brother 2203 e logo mais a noite o público saberá quem é a ganhador do prêmio de R$ 2,8 milhões entre Aline, Amanda e Bruna. Confira que horas começa o BBB 23 hoje, terça-feira (25), para não perder nada do último episódio do reality show.

Que horas começa a final do BBB 23 hoje?

O BBB 23 de hoje começa às 22 horas e 25 minutos, segundo o cronograma oficial da Rede Globo, disponível no site da emissora para consulta. O programa vai ao ar depois do especial de Travessia.

A final terá shows de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho – técnicos do ‘The Voice Kids’ – e Lauana Prado. Os artistas vão apresentar seus grandes sucessos e os técnicos do ‘The Voice’ farão, também, um musical juntos. Além do show, VT’s especiais vão destacar a trajetória das finalistas, as emoções e as reviravoltas de 100 dias de competição. Os participantes que deixaram o BBB por meio de votação popular também estarão presentes na final.

Que horas acaba o BBB 23 hoje?

Ainda segundo a programação é previsto que a final do BBB 23 de hoje acabe às 00h10, quando cederá espaço nas telinhas da emissora para o Jornal da Globo.

+ Votação para ganhar BBB 23: Aline ou Bruna, quem fica em 2º lugar?

Quem está ganhando o BBB 23?

Na enquete UOL, Amanda é apontada como a provável vencedora da temporada. A sister soma 41,97% dos mais de 45 mil votos somados até agora.

Aline vem na segunda posição com 37,39%, e Bruna aparece na lanterna da lista, com apenas 20,64% dos votos para ganhar o BBB 23 hoje.

Continue votando na enquete da final do BBB 23