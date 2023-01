Quem vai participar do BBB 23? Veja 13 possíveis nomes

O BBB 23 ainda não divulgou os nomes do elenco da próxima temporada, mas a web já começa a listar possíveis competidores para o prêmio de R$ 1,5 milhão. Entre os cotados, estão influenciadores digitais, cantores e alguns atore da emissora.

Quem são os cotados para o BBB 23?

O colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles já divulgou alguns nomes que devem participar da próxima edição do reality show. Entre as mulheres, estão:

Wanessa Camargo: a cantora de 40 anos foi um dos primeiros nomes que foram divulgados para a próxima edição. Filha de Zezé di Camargo, ficou famosa nos anos 2000 com os hits "Amor Amor" e "Não Resisto a Nós Dois". No ano passado, reatou o namoro com Dado Dolabella.

Entre os homens, há alguns nomes sendo falados entre os internautas. São eles:

Vitão: tem 23 anos e é cantor. É mais conhecido pela música "Café", parte de seu primeiro EP homônimo, e pelo dueto "Complicado" ao lado de Anitta. Já namorou a cantora Luísa Sonza.

Vai ter casa de vidro no BBB 23?

A Globo já confirmou a realização da casa de vidro nesta edição. Pela primeira vez na história, a dinâmica será realizada antes do início do programa. Desta vez, a casa voltará ficar localizada em um shopping do Rio de Janeiro, como costumava acontecer até o BBB 20.

Ainda não se sabe se os participantes da casa de vidro neste ano serão anônimos ou famosos. A web especula que a edição deste ano será feita com influenciadores digitais e TikTokers. Entre os listados, está Raphael Vicente, que fez um remake da música Waka Waka, da cantora Shakira, e foi reconhecido pela colombiana nas redes sociais.

O BBB 23 está marcado para começar em 16 de janeiro, segunda-feira, logo após a novela Travessia. O programa segue sendo apresentado por Tadeu Schmidt e com direção de Boninho. Até agora, entre as novidades, está a criação do quadro de Rafaella Tuma, cartunistas que fará animações dos momentos mais icônicos do BBB 23, e a mudança no valor do prêmio.

