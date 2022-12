Quando sai a lista dos participantes do BBB 23?

Está chegando a hora de acompanhar o BBB 23! A nova temporada do reality show só começa em janeiro, mas os internautas estão ansiosos para saber quem serão os famosos convidados, a medida que alguns nomes começam a circular na web. Mas afinal, quando a lista será divulgada pela Globo?

Quando saem os nomes dos participantes do BBB 23?

Nas últimas edições, a Globo divulgou a lista de participantes do Big Brother Brasil há poucos dias do início do programa. Os brothers e sisters do BBB 22 só foram anunciados oficialmente numa sexta-feira, 3 dias antes do começo da competição deste ano, que começou na segunda.

Já no BBB 21, os nomes foram divulgados um pouco antes. A lista saiu em 14 de janeiro, enquanto o programa só começou em 25 daquele mesmo mês.

Portanto, é possível que neste ano a produção só divulgue os nomes novamente poucos dias antes da estreia do BBB 23. A Globo costuma exibir VT's dos nomes dos participantes ao longo de sua programação vespertina e noturna.

O Big Brother Brasil repetirá o formato de sucesso dos últimos anos, com metade do elenco composto de anônimos e a outra parte de famosos convidados pela produção do programa. No ano passado, foram dez jogadores de cada grupo.

Quando começa o BBB 23?

O BBB 23 está marcado para começar em 16 de janeiro, segunda-feira. A produção do reality show da Globo já divulgou novidades para o próximo ano, incluindo mudanças na premiação.

O valor pago ao vencedor finalmente vai aumentar após mais de 12 anos sem reajuste. Os brothers e sisters confinados poderão ver o valor final da premiação mudar ao longo da temporada, com a possibilidade do ganhador sair do jogo com uma quantia maior.

Uma das dicas divulgadas pela emissora sobre a mudança no valor do prêmio é que, desta vez, escapar dos paredões e resistir mais tempo na competição é fundamental para que as cifras subam. Mais detalhes sobre a dinâmica devem ser divulgados em breve.

Além do valor pago ao grande vencedor, os brothers podem acumular prêmios em dinheiro e outros mimos, incluindo eletrônicos, móveis e até carros.

O programa segue sob o comando de Tadeu Schmidt, que fez sua estreia como apresentador do reality no ano passado e foi bastante elogiado pelo público, e dirigido por Boninho. O big boss, inclusive, costuma soltar algumas dicas sobre o programa em suas redes sociais.

Quem vai participar do Big Brother Brasil?

Enquanto a Globo não divulga a lista oficial de nomes para o BBB 23, a web especula quem são os possíveis nomes da próxima edição.

O colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, já divulgou alguns possíveis nomes de famosos que estão entre os cotados para a próxima edição. São eles: