Quem são os participantes do BBB 23? Veja possíveis nomes

O BBB 23 ainda não divulgou a lista oficial de participantes do Camarote, mas a web já especula supostos nomes que podem estar na próxima edição do reality show. Até mesmo Boninho, diretor da atração, entrou na onda dos internautas e listou alguns famosos, perguntando ao público quem ele deveria levar para a casa mais vigiada do Brasil. Entre os possíveis cotados, estão atletas, cantores, atores e influenciadores digitais.

Vitão pode estar no BBB 23

Vitão é um dos nomes mais falados pelos internautas. O cantor de 23 anos mais conhecido pela música "Café", parte de seu primeiro EP homônimo, e pelo dueto "Complicado" ao lado de Anitta. Seu primeiro álbum de estúdio foi lançado em 2020, chamado Ouro.

Ele também foi alvo de polêmica com a música "Flores", parceria com Luísa Sonza, com quem namorou por cerca de um ano entre 2020 e 2021.

Lucas Lucco

Outro cantor bastante citado em supostas listas para o BBB 23 é Lucas Lucco, de 31 anos. A voz do sertanejo lançou seu primeiro álbum em 2013, chamado Nem te Conto, que contou com a participação da dupla Israel & Rodolffo e de Mr. Catra.

Entre seus sucessos, estão "Mozão" e "Só Não Deixa Eu Tomar Birra". Ele também tem uma música em parceria com Pabllo Vittar, intitulada "Paraíso".

Rafael Infante

Desde que o Big Brother Brasil começou a chamar famosos para o elenco, o nome de Rafael Infante aparece em supostas listas. Desta vez, não é diferente e o ator de 37 anos é mais um dos cotados para o BBB 23.

O famoso é mais conhecido pelo seu trabalho no Porta dos Fundos, canal do YouTube de esquetes humorísticas. Ele também já atuou na novela Bom Sucesso (2019), da Globo, e de programas como Cine Holliúdy (2019) e o Vai que Cola (2016), do Multishow.

Dora Figueiredo

Já entre os influenciadores digitais, está Dora Figueiredo. A famosa tem 28 anos e ficou conhecida com seu canal no YouTube, onde fala sobre sexualidade e relacionamentos. No Instagram, ela é seguida por mais de 700 mil pessoas.

Recentemente, a famosa deixou a web desconfiada de uma possível participação no BBB 23 ao mudar o visual. Ela deixou as mechas rosas para trás e apostou no loiro.

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes só tem 21 anos e é considerada a 'musa do TikTok'. A influenciadora digital soma mais de 27 milhões de seguidores, onde posta várias dancinhas, e mais 13 milhões no Instagram.

Recentemente, a influenciadora ficou em evidência ao lançar a música "Chapadinha na Gaveta", ao lado de Gabily, temática da Copa do Mundo. Apesar das inúmeras críticas que recebeu dos internautas, a famosa gravou a coreografia ao lado de Neymar e Vini Jr, citados na faixa.

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo, 39, é um dos nomes mais fortes para o BBB 23. A suposta participação da cantora foi divulgada pelo colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, há alguns meses. A cantora e Dado Dolabella, seu atual namorado, estariam até planejando ficar noivos antes da famosa entrar no confinamento.

A goiana ficou famosa na década de 2000, quando lançou os sucessos "Amor, Amor" e "Não Resisto a Nós Dois". Ela é filha do canto sertanejo Zezé di Camargo com sua ex-mulher Zilú Godoy.

Hortência

Entre os supostos atletas do BBB 23, está Hortência, de 63 anos. A paulista é uma das mais famosas jogadoras de basquete do país.

A atleta é a maior pontuadora da história da Seleção Brasileira de Basquete e já disputou cinco mundiais e duas Olimpíadas. Depois de encerrar a carreira como jogadora, ela se tornou dirigente.

Sérgio Loroza

Sérgio Loroza, de 55 anos, também está sendo falado pelos internautas como um suposto participante. O famoso é ator, cantor e compositor, bastante requisitado no Carnaval.

Ele ficou bastante conhecido por ter interpretado o personagem Figueirinha, no seriado A Diarista (2004). Atualmente, ele está no ar em Cara e Coragem, novela das 19h. No currículo do artista também estão títulos como Filhos da Pátria (2017), Passione (2011), Negócio da China (2009), além de programas humorísticos da emissora.

