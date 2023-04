Quem venceu a prova da finalista do BBB 23 hoje, disputa de resistência

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 23? Acompanhe a disputa

Quem ganhou a Prova da finalista no BBB 23 será revelado na sexta-feira, 21 de abril, após uma longa disputa de resistência. Bruna, Larissa, Amanda e Aline disputam a vaga na final do Big Brother Brasil.

Como é a prova do finalista BBB 23 de resistência?

A disputa de resistência pela vaga na final do BBB 23 começou por volta das 23 horas de quinta-feira e quem será revelado na sexta. Quem perder vai diretamente para o paredão, cuja eliminação será no domingo, 23.

As sisters ficarão sentadas e precisarão segurar o disco da Chevrolet. Os bancos vão girar e elas têm que segurar um disco com a logo da marca. Elas podem acionar o botão ao lado para parar o giro do banco, mas só poderão usar o benefício 15 vezes ao longo da prova.



Programação

Quinta-feira (20/04): prova do líder e novo paredão

Sexta-feira (21/04): resultado da prova

Sábado (22/04): festa

Domingo (23/04): eliminação

Terça-feira (25/04): final do BBB 23

