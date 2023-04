Top 4 do BBB 23 foi formado nesta quinta (20) - Foto: Reprodução/Rede Globo

Programa termina no próximo dia 25

Quem está no top 4 do BBB 23?

Quem está no top 4 do BBB 23?

O top 4 do BBB 23 foi formado nesta quinta-feira, 20, após a eliminação de Ricardo, que deixou a casa no penúltimo paredão da temporada. Nos próximos dias, Aline Wirley, Bruna Griphao, Larissa e Amanda vão disputar três vagas na grande final, que acontece na próxima terça.

Finalistas do top 4 do BBB 23

Aline Wirley, Bruna Griphao, Larissa e Amanda estão no top 4 do BBB 23. O resultado da penúltima berlinda da temporada foi anunciada no programa de hoje pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Mais uma delas vai deixar a competição antes do último dia de confinamento. Conforme feito nos anos anteriores, será realizado uma prova para decidir quem irá direto para a final. As três sisters que perderem a disputa vão para a votação popular.

As duas participantes que sobreviverem ao paredão se juntam a vencedora da prova e concorrem ao prêmio milionário na próxima terça. O valor já ultrapassou a marca de R$ 2,5 milhões e se tornou o maior prêmio da história do Big Brother Brasil.

A saída de Ricardo já era prevista pelas enquetes extraoficiais, que mostravam um resultado acirrado entre o biomédico e Larissa. Além disso, os rivais dos grupos das 'desérticas' não tiveram chances contra as sisters, que contam com o alto engajamento de sua torcida em todos os paredões.

O top 4 do BBB 23 vai aproveitar a última festa da temporada no sábado, 22, que terá como tema 'memórias' e mostrará uma retrospectiva. Ao contrário da última confraternização, na qual o programa exibiu fotos dos brothers, desta vez a produção irá optar por imagens captadas pelos próprios jogadores com o celular disponibilizado na casa e outras cenas da temporada.

+ Amanda campeã do BBB 23: sister vai bater recorde de votos?

Quando é a final do BBB 23?

A final do BBB 23 será no dia 25 de abril, terça-feira, a partir das 22h25, horário de Brasília. O programa vai ao ar logo após a novela Travessia.

O público poderá escolher a vencedora da atual temporada através da votação do Ghow, que será aberta no domingo. Para participar, basta ter uma conta Globo.com ou se cadastrar. A audiência por votar quantas vezes quiser.

Os últimos dias do BBB são dedicados a fazer uma retrospectiva dos melhores momentos de cada finalista. O programa costuma preparar VT's mostrando a trajetória das participantes desde os primeiros dias até a final.

Já o programa final conta com shows e a participação dos demais brothers eliminados ao longo da temporada. O anúncio da vencedora só é feito nos últimos minutos do programa, como de costume.

Veja: Que horas abrem as inscrições do BBB 24?

Quem já foi eliminado do BBB 23?

18 brothers já foram eliminados e outros dois, Mc Guimê e Cara de Sapato, foram expulsos. Também houve a desistência de Bruno Gaga.

Fred Nicácio e Larissa foram eliminados no 7º e no 9º paredão respectivamente, mas ganharam uma nova chance no jogo ao serem escolhidos na repescagem.

1º paredão

Fred Nicácio x Marília (52,7%)

2º paredão

Gabriel (53,3%) x Domitila Barros x Cezar

3º paredão

Tina (54,12%) x Cezar x Gabriel Santana

4º paredão

Paula (72,5%) x Amanda x Mc Guimê x Bruno

5º paredão

Cristian (48,32%) x Ricardo x Fred

6º paredão

Gustavo (71,78%) x Fred Nicácio x Domitila Barros

7º paredão

Fred Nicácio (62,94%) x Cara de Sapato x Cezar

8º paredão

Key Alves (56,76%) x Sarah Aline x Domitila Barros

9º paredão

Larissa (66,75%) x Domitila Barros x Cezar x Ricardo Alface

10º paredão

Fred (50,23%) x Domitila Barros x Gabriel Santana

11º paredão

Gabriel Santana (56,45%) x Bruna Griphao x Aline Wirley

12º paredão

Marvvila (16,95%) x Larissa x Domitila Barros x Amanda

13º paredão

Fred Nicácio (51,14%) x Bruna Griphao x Sarah Aline

14º paredão

Cezar (48,79%) x Aline Wirley x Amanda

15º paredão

Sarah Aline (58,2%) x Bruna Griphao x Aline Wirley

16º paredão

Domitila Barros (59,94%) x Larissa x Amanda