Gshow votação: como votar na repescagem do BBB 23 agora?

Gshow votação: como votar na repescagem do BBB 23 agora?

O público já pode escolher dois eliminados do BBB 23 no Gshow votação para retornar ao programa na repescagem. Os dois mais votados pela audiência vão ganhar uma nova chance de competir pelo prêmio milionário e voltam para a casa mais vigiada do Brasil na quinta-feira, 23.

Quem volta para o BBB?

Gshow votação da repescagem

A votação Gshow da repescagem fica aberta entre a noite desta terça até quinta-feira, quando será anunciado o resultado. Os brothers que retornarem ao programa não participam da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo desta semana. Para votar nos seus favoritos, siga os passos:

Passo 1: acesse o site do Gshow pelo navegador de seu smartphone ou computador. Também é possível baixar o aplicativo disponível para iOs e Android (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: a Gshow votação aparecerá logo na página inicial, seja no navegador ou aplicativo. Clique para ser redirecionado.

Passo 3: antes de votar, o sistema irá pedir que você faça login na sua conta Globo.com. Se você já tem um cadastro, basta inserir seu e-mail e senha. Se não, você terá que fazer um novo registro.

Passo 4: novos usuários devem clicar em 'cadastre-se' e inserir os dados solicitados pelo sistema. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 5: depois de concluir essa etapa, volte para a Gshow votação e escolha dois brothers para retornarem ao jogo. Em seguida, faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e aguarde o voto ser computador. Para votar de novo, clique em 'votar novamente'.

Quando vai ser a repescagem do BBB 23?

O anúncio da repescagem foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo do último domingo. Devido às expulsões de Mc Guimê e Cara de Sapato, dois eliminados do BBB 23 vão ter a chance de retornar ao game.

Após o resultado do 10º paredão nesta terça, o eliminado da vez se juntará a Marilia, Gabriel, Tina, Paula, Cristian, Gustavo, Fred Nicácio, Key Alves e Larissa na Casa do Reencontro, onde os brothers ficarão confinados até quinta, quando receberão o resultado da votação.

Os dois mais votados pelo público retornam sem imunidade e não vão participar da Prova do Líder e Prova do Anjo nesta semana. Os nove primeiros eliminados já estão confinados e ainda não sabem o que vai acontecer com eles.

Bruno Gaga, que desistiu da competição na quarta semana, e os dois jogadores expulsos não participam da votação Gshow.