Quem votou em quem no 10º paredão do BBB 23?

Os brothers se reuniram na sala da casa mais vigiada do Brasil neste domingo, 19, para formar o 10º paredão do BBB 23. A dinâmica começou com a imunização do Anjo, indicação do Líder e depois a casa votou no confessionário. Um deles escapou na Prova Bate e Volta. Domitila, Fred e Gabriel estão no paredão.

Quem votou em quem no paredão de hoje?

A formação da 10ª berlinda da temporada começou com Gabriel Santana, Anjo da semana. O ator imunizou Sarah, sua aliada. Em seguida, foi a vez da líder Bruna Griphao fazer sua indicação. A atriz mandou Domitila direto para a berlinda, sem direito a Prova Bate e Volta, sob justificativa que estava votando com o coração, mesmo que a estratégia seja mal vista pelo público.

Antes do início da votação da casa, foi exibida a mensagem gravada por Dania sobre o Poder Curinga, adquirido por Ricardo "Alface" nesta semana. A mexicana poderia escolher se o voto do biomédico seria anulado ou se teria peso dois, e ela optou pela anulação do voto.

Fred e Gabriel foram os dois mais votados pela casa no confessionário, com 4 e 3 votos, respectivamente. E Amanda, que ficou em segundo lugar na Prova do Líder, também teve direito a uma indicação e escolheu Gabriel para a votação popular.

Marvvila, Fred e Gabriel disputaram a Prova Bate e Volta e a cantora levou a melhor e escapou da berlinda.

QUEM VOTOU EM QUEM NO PAREDÃO DO BBB 23

Ricardo Alface votou em Fred, mas foi anulado pelo Poder Curinga

Domitila votou em Fred

Cezar Black votou em Fred

Marvvila votou em Cezar Black

Sarah votou em Fred

Gabriel votou em Fred

Fred votou em Gabriel

Amanda votou em Gabriel

Aline votou em Gabriel

VOTAÇÃO ABERTA: ENQUETE BBB 23

Como votar no BBB 23 para eliminar?

A votação do 10º paredão do BBB 23 já está aberta no Gshow. O público pode escolher um dos três brothers para dizer adeus ao prêmio entre hoje e terça-feira, dia da eliminação.

Passo 1: acesse o site do Gshow pelo navegador de seu smartphone ou computador. Também é possível baixar o aplicativo para Android ou iOS (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: clique na votação oficial 'quem você quer eliminar do BBB 23?', que aparecerá na página inicial do site ou aplicativo;

Passo 3: o sistema irá solicitar que você faça login na conta Globo.com antes de redirecionar para a página da enquete. Se você já participou de outras votações do BBB, basta inserir o e-mail e senha cadastrados. Se não, é necessário fazer uma conta.

Clique em 'cadastre-se' informe os dados solicitados como nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail e crie uma senha.

Passo 4: cadastro ou login concluídos, você será redirecionado para a enquete. Clique no nome do brother que você deseja eliminar, faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e aguarde o voto ser computado;

Passo 5: para participar mais de uma vez, clique em 'votar novamente'.

Quem foi eliminado do BBB 23?

O BBB 23 já contou com nove eliminações, uma desistência e duas expulsões ao longo da temporada.

1º paredão: Marília foi a primeira a deixar a casa com 52,70% dos votos contra Fred Nicácio.

2º paredão: Gabriel foi eliminado com 53,30% dos votos contra Domitila Barros e Cezar.

3º paredão: Tina foi eliminada com 54,12% dos votos em uma disputa contra Cezar e Gabriel Santana.

4º paredão: Paula deixou o BBB 23 com 72,4% dos votos contra Amanda, Mc Guimê e Bruno.

5º paredão: Cristian saiu do BBB 23 com 48,32% dos votos contra Ricardo e Fred.

6º paredão: Gustavo saiu da casa com 71,78% dos votos em uma disputa contra Fred Nicácio e Domitila Barros.

7º paredão: Fred Nicácio foi eliminado com 62,94% dos votos contra Cara de Sapato e Cezar.

8º paredão: Key Alves deixou o confinamento com 56,76% dos votos contra Sarah Aline e Domitila Barros.

9º paredão: Larissa foi eliminada com 66,75% dos votos do público em um paredão com Ricardo, Domitila Barros e Cezar.

Desistência: Bruno Gaga.

Expulsões: Mc Guimê e Cara de Sapato.