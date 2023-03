Nova líder do BBB 23, Bruna Griphao vai indicar quem ao 10º paredão?

Bruna tem opções, mas ainda não decidiu quem vai ao 10º paredão pelo voto do líder do BBB 23 - Foto: Reprodução/Globoplay

Bruna Griphao é a nova líder do BBB 23! Esta é a terceira vez que a loira conquista a liderança na casa e ela já tem conversado com seus aliados sobre quem deve enviar ao 10º paredão da temporada no próximo domingo (19). A atriz não tem certeza sobre quem será seu alvo, mas citou na madrugada desta sexta-feira (17) a possibilidade de enviar Marvvila.

O nome de Domitila também surgiu durante a conversa da atriz entre seu grupo, mas parece que desta vez a miss Alemanha não será o foco da berlinda da semana. Ela e Cezar são os recordistas em paredões nesta temporada, até agora cada um voltou de quatro berlindas.

A formação do décimo paredão será no domingo, 19 de março, a partir das 23h10, após o Fantástico na TV Globo.

Bruna falando que não sabe quem vai indicar, tem a mavvila mas não teria coragem de indicar. Boco roso jogou o nome do Alface ela diz que ele acabou de voltar do paredão ele fala que o paredão não era sobre o Alface 👀 #BBB23 pic.twitter.com/6i1kj3n3r5 — kah (@kabiscoiteira) March 17, 2023

Amanda pode indicar ao paredão

Tadeu Schmidt informou o público pouco antes da décima prova do líder do BBB 23 começar que o vice-campeão da disputa também ganharia uma indicação ao paredão desta semana. Sendo assim, Amanda terá uma grande vantagem nesta formação de berlinda.

A disputa do líder desta semana contava com um tabuleiro e os brothers iam avançando aos poucos com números sorteados em urnas. Conforme o participante avançava, ele podia pegar alguns botons que no final da disputa contava como pontos.

Bruna e Amanda chegaram na última fase e o desempate foi feito na base dos pontos de cada botton acumulado. Amanda fez 210 e Bruna 270. Além da liderança, Bruna conquistou R$100 mil reais e consultoria financeira especializada.

Dinâmica da semana - 10º paredão

A dinâmica desta semana não terá anjo autoimune e a votação na casa não será muito mirabolante como nas últimas formações de berlinda. Os brothers votarão um a um de forma privada no confessionário como na maior parte das berlindas do reality show.

O que diferenciará bastante nesta berlinda é que o poder coringa só será decidido durante o ao vivo de domingo. Dania Mendez, a convidada do intercâmbio, terá que decidir se quem arrematou o poder terá voto peso dois ou se seu voto será anulado.

O leilão do coringa será na sexta (17) e a prova do anjo no sábado (18).

Dinâmica

1 - Primeiro o anjo da semana imuniza alguém

2 - Depois, a líder do BBB 23 Bruna Griphao faz sua indicação

3 - Dania Mendez decide qual será o poder coringa desta semana

4 - A casa vota no confessionário e dois são emparedados

5 - Por último, Amanda, a vice campeã da prova do líder do BBB 23 indica alguém

6 - Por último, a prova bate e volta é realizada

