Resultado da repescagem: parcial de quem volta hoje para o BBB 23

O resultado da repescagem do BBB 23 será hoje! Nesta quinta-feira, 23 de março, a votação oficial do Gshow será encerrada e o público finalmente descobrirá os dois nomes que retornarão ao jogo. Nove eliminados estão na briga na casa do reencontro.

Quais participantes vão voltar para o BBB 23 na repescagem?

Key Alves e Larissa são as participantes apontadas pela parcial do UOL como possíveis vencedoras da repescagem do BBB 23. As sisters lideram com porcentagens próximas em consulta às 07h00 de hoje, a jogadora de vôlei com 23,69%, enquanto a professora de educação física tem 23,45%.

Cristian, que ficou em primeiro lugar durante a quarta-feira, agora caiu um pouco na votação e é o terceiro colocado, somando 20,86% da preferência do público.

Fred Nicácio, que já chegou a ocupar o primeiro lugar da parcial da repescagem no UOL, atualmente é o quarto colocado, com 20,10% de chances de retornar ao jogo.

Vote na enquete do DCI e acompanhe em tempo real o resultado da parcial:

Repescados voltarão imunes?

Os dois participantes que venceram a repescagem não terão uma semana fácil. Isso porque eles não estarão imunes, não participarão da prova do líder e nem da prova do anjo. Ou seja, eles já chegarão na casa correndo sério risco de cair novamente no paredão.

A votação oficial será encerrada nesta quinta-feira (23). O público poderá acompanhar ao vivo o resultado e o retorno da dupla eliminada ao confinamento.

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O Big Brother Brasil hoje vai começar às 22h25, depois da novela Travessia, de acordo com a programação oficial da TV Globo. O reality show ficará no ar até às 23h55, quando cederá espaço para o Lady Night.

Além do encerramento da votação da repescagem, o programa desta quinta-feira marcará o começo de um novo ciclo no jogo com a prova do líder. Quando um novo chefão estiver definido, serão separados os grupos vip e xepa desta semana.

Votação Gshow

A votação do UOL não afeta o jogo e serve apenas de espelho da opinião pública sobre a berlinda, mas a do Gshow é essencial, pois é a única oficial do programa. Por isso, se quiser influenciar a repescagem e decidir quem entre os nove eliminados retorna ao jogo, precisa ir até lá votar. É importante saber que a criação de uma conta gratuita no site é obrigatória para ter o acesso a enquete BBB 23 liberado.

Passo 1: acesse o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/. Você deve clicar na aba lateral esquerda para encontrar a página do BBB 23 e em seguida clicar nela. Ao ser redirecionado, você encontrará logo de cara a enquete oficial do programa;

Passo 2: você deve clicar na enquete, mas não conseguirá votar porque não está logado. O site pedirá por um e-mail e senha, mas caso ainda não tenha cadastro, você deve clicar em "cadastre-se" logo embaixo. Você será mandado para uma página com um formulário;

Passo 3: informe quatro dados, o seu nome completo, o seu e-mail, a data de nascimento e a senha que usará sempre que acessar o site. Finalize o cadastro ao selecionar a opção que concorda com os termos de uso do site e por último aperte "cadastrar";

Passo 4: agora que já tem sua conta no Gshow, retorne para a página do BBB 23 e aperte a enquete novamente. Desta vez, você deve selecionar o brother que quer de volta ao jogo. Você só pode votar em um participante por vez. Passe pela verificação de robôs ao selecionar a caixinha "sou humano" e pronto! Agora é só aguardar pela mensagem de confirmação do voto;

Passo 5: caso queira votar mais vezes ou em diferentes pessoas, é só clicar em "votar novamente" para acessar mais uma vezes a enquete.

Enquete BBB 23: quem NÃO deve voltar?