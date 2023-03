Como está a votação do BBB 23 hoje? Parcial aponta quem volta amanhã

Como está a votação do BBB 23 hoje? Parcial aponta quem volta amanhã

A votação do BBB 23 da repescagem já está aberta! Os nove primeiros eliminados do programa concorrem a chance de retornar a competição pelo prêmio milionário, mas apenas dois deles vão conquistar as vagas. A enquete UOL mostra que o resultado está bastante acirrado.

Votação do BBB 23 da repescagem

Quem lidera a votação do UOL para voltar ao programa é Cristian, com 31,69% dos votos. Até às 16h desta segunda-feira, 20, já eram mais de 71 mil votos.

A votação do BBB 23 passou por algumas reviravoltas nas últimas horas. Quem está em segundo lugar agora é Larissa, que soma 19,26%, enquanto Key Alves subiu para a terceira posição com 19,25 da preferência do público.

Fred Nicácio, que antes ocupava o segundo lugar, agora tem 18,53% e caiu para a quarta posição. Gabriel, Gustavo e demais brothers seguem com baixos percentuais e não devem ganhar uma nova chance no BBB 23.

A enquete do UOL não influencia sobre o resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente pelo Gshow. Enquanto isso, siga votando no DCI e dê sua opinião:

Quem está na repescagem do BBB 23?

Marília, Gabriel, Tina, Paula, Cristian, Gustavo, Fred Nicácio, Key Alves e Larissa são os brothers que disputam a repescagem do BBB 23. Apenas dois deles retornam para a casa mais vigiada do Brasil.

Quem decide os dois participantes que retornam ao jogo é o público através de uma votação que fica aberta no Gshow até a noite de quinta. Ambos voltam sem imunidade e não participam da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo, que nesta semana será autoimune.

Fred, que deixou o BBB 23 no 10º paredão, desistiu da repescagem. O influenciador digital afirmou que já estava em seu limite e optou por não seguir no jogo.

Esta é a terceira vez na história que o Big Brother Brasil promove a dinâmica da repescagem. As duas primeiras e foram no BBB 7 e BBB 11, que trouxeram Airton e MauMau de volta para a competição.

Quando os escolhidos na repescagem voltam para o BBB 23?

Os dois mais votados pela audiência retornam ao BBB 23 na quinta-feira, 24, após o fim da votação. No mesmo dia, será realizada mais uma Prova do Líder.

Os escolhidos na repescagem voltam a concorrer o prêmio milionário junto com os demais brothers que seguem confinados, o que gerou críticas do público nas redes sociais - será como se eles nunca tivessem sido eliminados.

A dinâmica do BBB 23 desta semana segue com Prova do Anjo, formação de paredão, prova Bate-Volta, Jogo da Discórdia e eliminação.

Quinta-feira, 23: volta dos brothers da repescagem + Prova do Líder

Sexta-feira, 24: dia de compras do VIP e xepa + festa

Sábado, 25: Prova do Anjo

Domingo, 26: formação de paredão + Prova Bate-Volta

Segunda-feira, 27: Jogo da Discórdia

Terça-feira, 28: eliminação

Como votar no BBB 23 no Gshow?

A votação segue aberta no Gshow. Para participar, é necessário ter uma conta Globo.com. Siga os passos:

Passo 1: acesse o site do Gshow pelo navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo disponível para iOs e Android (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: na página inicial, clique na votação do BBB 23 'quem você quer que volte para o BBB 23'?

Passo 3: antes de votar, o sistema irá pedir que você faça login. Se você já tem um cadastro na Globo.com, basta inserir seu e-mail e senha. Caso contrário, você terá que fazer um novo registro.

Clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados como nome completo, data de nascimento e cidade de residência. Crie uma senha e finalize aceitando com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 4: feito isso, você será redirecionado para a votação do BBB 23. Escolha dois brothers para retornarem ao jogo e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. O voto será computado em poucos segundos.