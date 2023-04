Sarah Aline arremata poder curinga do BBB 23 e está imune

Sarah Aline foi a sortuda que conquistou o poder curinga desta semana do BBB 23, o Poder Real. A psicóloga deu 1600 estalecas e venceu o leilão realizado durante o raio-x deste sábado, 1 de abril.

A sister ainda não sabe, mas já está imune no 12º paredão, que será formado amanhã, domingo, 2 de abril. Antes da dupla anjo decidir quem vai ser imunizado com o colar e a líder Aline fazer sua indicação, o apresentador Tadeu Schmidt dará as boas notícias para Sarah Aline, que assim garantiu mais uma semana no jogo.

Pouco antes do anúncio do vencedor do poder curinga desta semana do BBB 23, Sarah Aline conversou com Cezar Black na cozinha da xepa e falou sobre seu medo de alguém ter dado mais estalecas pelo poder.

A sister considerou que podia ter aumentado a oferta e disse que ficaria muito frustrada se perdesse o leilão por pouca diferença. Porém, alguns minutos mais tarde, os brothers foram chamados para a sala e a psicóloga foi informada sobre a vitória.

Aline foi a única entre os confinados que não teve chance de comprar o poder. Devido ao teor da recompensa, uma imunidade, a líder não teve a opção de tentar arrematá-lo durante o raio-x.

Com poder curinga de imunidade, qual a dinâmica do 12º paredão

A formação de paredão começa às 23h10 no domingo, 2 de abril. Sarah Aline já está imune por causa do poder curinga e Aline Wirley é a líder da semana. Neste sábado (1) a dupla anjo será definida.

Dinâmica

1 - Dona do Poder Curinga, Sarah Aline será informada sobre sua imunidade

2 - A dupla anjo vai imunizar alguém

3 - Líder Aline indica uma pessoa

4 - Na votação da casa, cada brother vai votar em duas pessoas e os dois mais votados vão para o paredão

5 - O primeiro e o segundo emparedado pela casa darão uma imunidade relâmpago cada e os dois que restarem vão ao paredão

6 - Prova bate e volta define quem escapa

7 - Paredão desta semana terá votação inversa, ou seja, o público vota para ficar