Veja como será a Prova do Anjo de hoje no BBB 23, sábado, 1 de abril - Foto: Reprodução/Globo

Horário da prova do anjo BBB 23: disputa será em duplas e um fica de fora

Horário da prova do anjo BBB 23: disputa será em duplas e um fica de fora

A 11ª Prova do Anjo será realizada neste sábado, 1 de abril. O programa já adiantou ao público que a disputa será feita em dupla. É importante saber o horário e como assistir a disputa ao vivo para não perder nada dessa briga, que é essencial para a formação do novo paredão no domingo.

Que horas vai começar a prova do anjo?

Geralmente, a Prova do Anjo começa depois das 12h00. A disputa não tem hora exata para iniciar e tudo fica a critério dos planos da produção. A competição também pode ocorrer ao longo da tarde, mas nas últimas semanas todas as disputas começaram cedo e por volta do meio-dia o sorteio realizada na sala já havia sido realizado.

O sorteio comandado por Tadeu Schmidt antes da prova começar costuma ter dois objetivos. Em algumas semanas ele determina quem joga e quem fica de fora, já em outras define a ordem dos jogadores. Depende do tipo de disputa escolhida pelo programa para a semana.

Como na casa estão atualmente 10 participantes e o líder da semana não participa da disputa do anjo, o que faz restarem 9 participantes, é provável que alguém fique de fora da disputa de hoje para que então reste um número par. Assim, devem jogar quatro duplas, o total de 8 competidores.

A dinâmica desta semana não é autoimune, assim, a dupla que vencer a Prova do Anjo de hoje terá que escolher em consenso quem será imunizado na noite de formação de paredão. A escolha de quem será o monstro da semana e quem vai para o almoço do anjo também deve ser em consenso.

Assistir a Prova do Anjo hoje ao vivo

A Prova do Anjo é exibida ao vivo na Globoplay. O conteúdo em tempo real é disponibilizado apenas para assinantes de algum pacote do serviço. Já quem prefere conferir tudo de graça, é só aguardar pelo programa ao vivo de hoje, sábado, que começa às 22h25 e exibe a disputa editada e resumida.

Prova do Anjo ao vivo na Globoplay

Passo 1: entre no Globoplay (https://globoplay.globo.com/ ou baixe o aplicativo disponível para Android ou iOS. Se você já for cliente do streaming, é só fazer login. Caso ainda não tenha sua conta, clique em "entrar" e depois "cadastre-se";

Passo 2: você será redirecionado para um formulário em que terá que informar: nome completo, data de nascimento, gênero, localização, um e-mail válido e a senha que usará no site;

Passo 3: após finalizar o cadastro, será necessário assinar um plano. Retorne para a página inicial do streaming e clique em "Assine Já". Você será levado a uma página com diversas opções de pacotes;

Passo 4: após escolher qual se encaixa no seu bolso, é só informar uma forma de pagamento. É importante frisar que qualquer plano, até o mais simples, permite que você assista o BBB 23 e a Prova do Anjo de hoje ao vivo no horário em que é exibida na Globoplay;

Passo 5: agora que já é cliente do serviço, é só clicar nas câmeras ao vivo do BBB 23 e aguardar pela Prova do Anjo começar.

Dinâmica da formação do 12º paredão do BBB 23

O décimo segundo paredão da edição irá ser formado no domingo (2) a partir das 23h10 ao vivo na TV Globo, depois do Fantástico. A dinâmica contará com alguém imune pelo poder coringa, anjo em dupla, salvamentos e prova bate-volta.

Dinâmica do 12º paredão

1 - O dono do Poder Curinga estará imune

2 - A dupla de anjos vai imunizar uma pessoa

3 - Líder Aline indica alguém

4 - A votação da casa será a seguinte: cada jogador vai votar em duas pessoas e os dois mais votados estão no paredão

5 - Em seguida, o 1º e 2º emparedados pela casa darão uma imunidade relâmpago cada. Os dois que restaram nesta dinâmica estarão no paredão

6 - A prova Bate-Volta é realizada e o paredão quadruplo é definido

VEJA também - O prêmio do BBB 23 está em quanto?