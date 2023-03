A fina está gravada e vai ao ar no dia 23 de abril 2023

Spoiler: saiba quem ganhou o The Masked Singer Brasil 2023

Quem ganhou o The Masked Singer Brasil foi a DJ Vitória-Régia. A personagem foi interpretada pela cantora e ex-BBB Flay. A final do programa apresentado por Ivete Sangalo já está gravada e vai ao ar no dia 23 de abril 2023, mas antecipamos como foi o encerramento da terceira temporada na Rede Globo.

A informação foi divulgada pelo Observatório da TV

Flay é quem ganhou o The Masked Singer

Quem ganhou o The Masked Singer Brasil foi a DJ Vitória Régia, interpretada pela Flay, como já era apontado por parte dos fãs do programa e também pelos jurados. Ao longo da atração, Eduardo Sterblitch, Sabrina Sato, Taís Araújo e Mateus Solano chegaram a apostar no nome da ex-BBB 21.

Além do título, a vencedora leva um prêmio de R$ 100 mil em dinheiro.

Quem já foi desmascarado?

1º desmascarado foi Paulo Betti - já no primeiro episódio ele foi descoberto. O ator estava fantasiado de Coelho.

2ª eliminada - Erika Januzza se apresentou como Broco-lee, mas não conseguiu avançar na competição comandada por Ivete Sangalo.

3º desmascarado - Uma das principais surpresas da temporada foi oMilho de Milhões, interpretado por Marcelo Serrado. O ator foi surpreendeu a todos.

4º desmascarado - Fernando Fernandes se fantasiou de circo. O público elogiou a performance do apresentador.

5º desmascarado - Emanuelle Araújo e Tatau usavam a fantasia de Romeu e Julieta. Apesar das dicas ao longa da atração, a revelação causou surpresa.

6º desmascarado - Rosana, Blau Blau e Patrícia Marx foram os suculentos da atração. A voz do trio não tinha sido descoberta pelo público até então.

7º desmascarado - Richarlyson era o mascado vestido de filtro de barro e deixou os fãs chocados.

8º desmascarados: Solange Couto, a eterna Dona Jura, era a deslumbrante Capivara.

9º desmascarados: o ator e ex-BBB Babu era a Coruja. Ele já havia sido citado pelos jurados.

Quem continua:

Abelha-rainha

Vovó Tartaruga

Galo

DJ Vitória-Régia

Tudo sobre a final do Masked Singer 2023