Flay muda visual; veja o antes e depois da ex-BBB

Ano novo é um convite e tanto para mudar o visual. Foi o que aconteceu com Flay, que resolveu repaginar os cabelos longos. Nesta quinta-feira (14), cortou mais de 20 cm e mostrou os fios pouco acima dos ombros. A transformação é para a gravar o próximo single.

Como é o novo visual da Flay?

A ex-BBB publicou no Instagram uma foto com as conhecidas madeixas longas e escreveu: “Vão se despedindo…”. Hoje, mostrou na novidade em um vídeo. “Espero que vocês tenham gostado, porque eu tô muito apaixonada. E acostumem-se com mudanças, porque eu e o Eder [Fernando Pedrosa], do nada, a gente dá um surto e corta”, falou nos Stories.

“Sim, eu poderia apenas ter usado uma lace, a questão é que isso não me tiraria da minha zona de conforto, então era pouco pra mim. Tenho necessidade de me desafiar, testar os meus limites, me encorajar e pular fora do comodismo”, completou ao Gshow.

A cantora comentou que o corte vem para mostrar sua transformação pessoal. “Surgiu a ideia de unir o útil ao agradável, trazendo também essa mudança para a minha vida, já que não sou a mesma de um ano atrás, já que avancei e me encontro em mais uma nova fase. Hoje, me sinto menos ingênua, mais mulher, mais forte, mais madura, mais segura de mim mesma, mais dona das minhas emoções, mais preparada para encarar a vida de frente”, refletiu na entrevista ao site.

O modelo Pedro Maia, namorado de Flay, aprovou o visual. “O bichinho tava num desespero”, brincou a cantora ao mostrar o vídeo do momento em que ele a viu.