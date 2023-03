Jurados do The Masked Singer Brasil - Foto: Reprodução/Rede Globo

Quando é a final do The Masked Singer Brasil 2023?

A final do The Masked Singer Brasil já tem data marcada! O público descobrirá quem são todos os mascarados e o vencedor do prêmio deste ano no próximo mês. Ainda restam cinco participantes na disputa pelo título de campeão da terceira temporada.

Quando termina o Masked Singer?

A terceira temporada do The Masked Singer Brasil termina em 23 de abril, domingo, de acordo a programação da Rede Globo. A edição começou em 22 de janeiro.

Cinco participantes ainda competem pelo prêmio do programa. Estão na disputa a Abelha-Rainha, Dinossauro, DJ Vitória-Régia, Galo e Vovó Tartaruga. O vencedor leva para casa o valor de R$ 150 mil - no ano passado, o campeão também ficou com R$ 100 mil em Bitcoin.

No The Masked Singer, os participantes duelam entre si e quem escolhe o campeão de cada batalha é a plateia presente nas gravações. Os menos votados ficam nas mãos dos jurados, que escolhem quem será o desmascarado da semana.

Como o programa é gravado, o público de casa não participa das decisões. A escolha do vencedor também é feita em comum acordo entre os jurados do programa.

Quem já foi desmascarado do The Masked Singer 2023?

Nove fantasias já deixaram o programa ao longo da terceira temporada, que contou com 14 participantes no total. Relembre as celebridades que já deixaram o programa:

1ª semana - O ator Paulo Betti, que vestia a fantasia de Coelho, foi o primeiro eliminado do The Masked Singer Brasil.

2ª semana - A atriz Erika Januza, a Broco Lee, foi a segunda desmascarada.

3ª semana - Milho Milhões deixou o programa na terceira semana. Quem usava a fantasia era o ator Marcelo Serrado.

4ª semana - O Circo, fantasia usada pelo atleta e apresentador Fernando Fernandes, foi eliminado na quarta semana.

5ª semana - Os cantores Tatau e Emanuelle Araújo estavam por trás da fantsia de Romeu e Julieta.

6ª semana - Quem usava a fantasia dos Suculentos eram os cantores Rosana, Patrícia Marx e Sylvinho Blau-Blau.

7ª semana - O ex-jogador de futebol Richarlyson, que usava a fantasia do Filtro de Barro, foi eliminado.

8ª semana - A atriz Solange Couto era quem estava por trás da fantasia de Capivara.

9ª semana - A fantasia de Coruja foi usada por Babu Santana, nono eliminado.

Quem são os mascarados?

Os jurados e o público de casa já tem alguns palpites sobre quem são os famosos que ainda não foram desmascarados.

Abelha-Rainha: Jeniffer Nascimento, Débora Falabella, Majur, Juliana Alves, Mariene de Castro, Paula Lima, Karol Conká, Ludmilla ou Teresa Cristina

Dinossauro: Jorge Aragão, Leandro Hassun, Lucas Lucco, Luva de Pedreiro, Paulo Vieira, Paulo Vilhena, Samuel Rosa, Supla, Vladimir Brichta ou Whindersson Nunes

DJ Vitória-Régia: Flay, Karol Conká, Sophie Charlotte, Luisa Sonza ou Ana Castela

Galo: Reynaldo Gianecchini, Xamã, Gil do Vigor, Jesuíta Barbosa, Chay Suede e Alfred Enoch

Vovó Tartaruga: Danielle Winits, Formiga, Nathalia Dill, Rafaela Silva, Betty Gofman, Dandara Mariana, Danielle Winits ou Thalita Carauta

Que horas começa o programa?

O The Masked Singer Brasil é exibido semanalmente aos domingos, às 15h50, horário de Brasília, logo após de Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua.

Além da TV, também é possível assistir ao programa pelo Globoplay que libera gratuitamente o sinal da emissora para não assinantes. Basta fazer login ou se cadastrar na plataforma e depois em clicar em 'Agora na TV' quando o programa estiver no ar. Os episódios também ficam salvos para serem assistidos posteriormente, mas nesse caso é necessário ter um plano pago para ter acesso ao conteúdo.

O que é o The Masked Singer?

O The Masked Singer é um programa de origem sul-coreana que teve seu formato exportado para dezenas de países, incluindo o Brasil. Na dinâmica, várias celebridades se apresentam para os jurados que devem tentar adivinhar que é o famoso que está por trás da máscara.

A cada semana, um participante é eliminado. Os mascarados batalham entre si e a plateia presente nas gravações escolhe quem deve ser o campeão de cada batalha. Os menos votados ficam nas mãos dos jurados, que escolhem quem permanece na competição e quem deve ser desmascarado.

O The Masked Singer começou a ser exibido em 2021 no Brasil, inicialmente nas noites de terça. A campeã da primeira temporada foi Priscila Alcântara, que se tornou repórter de bastidores do programa nas temporadas seguintes substituindo Camilla de Lucas.

Em 2022, quem ganhou o The Masked Singer foi David Junior, que usava a fantasia de Dragão. O ganhador leva o prêmio de R$ 150 mil em dinheiro e R$ 100 mil em Bitcoins.

A apresentadora é Ivete Sangalo, que está no comando da atração há dois anos assim como os jurados Eduardo Sterblitch e Taís Araújo. Mateus Solano e Sabrina Sato passaram a fazer parte do elenco em 2023.

