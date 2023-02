VÍDEO: Larissa ignora Marvvila no BBB 23 e recebe críticas na web

Durante a madrugada deste sábado (4), os participantes do BBB 23 participaram de mais uma festa. Um momento da comemoração gerou revolta em alguns fãs do programa nas redes sociais. Marvvila tentou conversar com Larissa e Bruna Griphao, mas acabou ignorada.

o que aconteceu com Marvvila e Larissa na festa do BBB 23?

Durante a festa, Marvvila foi até Larissa e Bruna para falar que o brinquedo da comemoração estava liberado. Ela encostou nas sisters e apontou para a atração da festa, mas não recebeu respostas.

A professora de educação física apenas balançou o dedo indicando que não iria e saiu andando. Bruna foi atrás da amiga e também deixou Marvvila sem resposta.

O rosto da cantora apontou que ela ficou surpresa com a situação e o tratamento da dupla com a carioca ganhou reclamações do público.

"A escrota da Larissa Kallimann a única mulher descente da casa segundo ela mesma, ignorando a Marvvila sem nenhum motivo! A máscara tá caindo e não tá conseguindo sustentar a personagem", reclamou um. "Não precisava fazer isso com a Marvvila sabe Larissa", reclamou outro.

"Isso aqui que a Larissa e a Bruna fizeram com a Marvvila ontem foi tão feio, que falta de educação", também foi comentado.

A escrota da Larissa Kallimann a única mulher descente da casa segundo ela mesma, ignorando a Marvvila sem nenhum motivo! A máscara tá caindo e não tá conseguindo sustentar a personagem #bbb23pic.twitter.com/fL7UO138xx — Dracarys 🌵🦋🌵 (@OliverDracarys) February 4, 2023

Não precisava fazer isso com a Marvvila sabe Larissa 😔 #bbb23 pic.twitter.com/Hko2fG7OKw — WebTVFama | #BBB23👩🏻‍💻 (@WebTVFama) February 4, 2023

esquecendo o bruno gaga, isso aqui que a larissa e a bruna fizeram com a marvvila ontem foi tão feio, que falta de educação. pic.twitter.com/Zc96WC1IQV — felipe mundinho sariel br 🪥 (@luisfwlipe) February 4, 2023

Larissa foi a mais criticada entre a dupla pela atitude porque já estava na mira de alguns por conta de uma situação de poucos dias atrás. Um momento da sister conversando com Fred durante a festa do líder Cara de Sapato viralizou na web.

Ela disse "ah mas também não tinha mais nenhuma guria decente para você atirar" quando estava falando com o jornalista esportivo sobre os flertes na casa. A sister foi criticada pela fala, que muitos consideraram grosseiro, arrogante e também desrespeitoso com as mulheres do programa.

Maior e a única decente dali,segundo ela.

Fred dizendo que não atirou pra todo lado e larissa responde "ah, mas tmb não tinha mais nenhuma guria decente pra vc atirar" pic.twitter.com/yWfxxt9ubM — Luh 🔥💎🪰⭐️ (@LuhAntunes09) February 2, 2023

