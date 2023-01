Traição de ex? Entenda o boata com a Bruna Griphao do BBB 23

A atriz Bruna Griphao é um dos destaques do BBB 23, mesmo com pouco tempo de reality show no ar. Porém, seu nome não é polêmico apenas no confinamento, mas aqui fora também. Parte do público e da mídia acredita que uma revelação embaraçosa do jornalista Leo Dias do ano passado envolvendo traição é sobre a atriz. O assunto até surgiu no programa, mas a famosa logo desviou do assunto.

Qual é a suposta traição de Bruna Griphao ?

Segundo uma matéria do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, um suposto barraco entre Bruna Griphao e um ex-namorado traído teria acontecido por volta de novembro de 2022. A matéria foi publicada em 11 de dezembro e informada que a confusão havia sido "algumas semanas atrás", por isso pode-se ter uma ideia da data do ocorrido.

O jornalista não citou o nome da famosa e disse que "preservaria a identidade dos envolvidos". Porém, ele revelou que se tratava de uma atriz da TV Globo de olhos claros e corpo escultural e que tudo aconteceu em um condomínio da Barra da Tijuca, o que já começou a levantar teorias entre o público.

Ou seja, não foi confirmado que Bruna Griphao é realmente a atriz citada por Leo Dias, mas muita gente acredita na teoria devido o jornalista dizer que ela estava cotada para o reality show comandado por Boninho e por conta da personalidade e características físicas da loira, tanto que o assunto até surgiu no confinamento do BBB 23. Em um papo com Larissa, a atriz foi questionada se seria a famosa citada pelo colunista do Metrópoles.

"Não sei... Foi seu ou de outra menina? Parece que li alguma coisa de uma menina que namorava um namorado e o namorado... Não sei tá, nem sei se é teu", começou a citar a professora de educação física, que logo foi interrompida. "Já sei o que você vai falar", disse a atriz.

"Deixa", disse Larissa. "Tenho até medo do que você vai falar", respondeu Bruna. "Melhor não", opinou a personal trainer. "Não sei, pode ser também. É que já aconteceu tanta coisa na minha vida tão bizarra cara. Passei por momentos tão... E cara, a maioria...", respondeu a loira. O assunto morreu e as duas não falaram abertamente sobre o ocorrido, gerando ainda mais burburinhos nas redes sociais.

Meu Deusssss, a Larissa ia falar com a Bruna sobre a fofoca dela ter traído o namorado com dois caras. Bruna cortou na hora #BBB23 pic.twitter.com/uWl4MoRj8x — NewsBBB #BBB23 (@nnewsbbb) January 18, 2023

Mas afinal, como foi a suposta confusão entre Bruna e o ex-namorado

A história revelada em dezembro por Leo Dias, que como já citada não se tem certeza de que é sobre Bruna Griphao ou não, ocorreu porque a atriz traiu o ex-namorado com três homens.

De acordo com as informações do jornalista, um barraco nasceu quando o ex-namorado revoltado começou a brigar com a famosa, xingando-a de "piranha", entre outros adjetivos mais pesados.

Durante a confusão, não sabe o motivo, o traído teria decidido pular do primeiro andar do apartamento. Assim, ele acabou quebrando uma das pernas.

Em seguida, a situação conseguiu piorar. Isso porque o pai da moça se envolveu e bateu no recém ex-genro, pois estava revoltado com o rapaz e a situação. A atriz precisou pedir para que o pai parasse com a agressão.

Apesar de o colunista revelar que a confusão foi alta e alertou todo o condomínio, não surgiram vídeos ou fotos na internet feitos pelos moradores sobre o barraco, o que ajudaria o público a sanar a curiosidade.