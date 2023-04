Última parcial de quem sai do BBB 23 entre Amanda, Aline e Cezar

O décimo quarto paredão do Big Brother Brasil 2023 chega ao fim na noite de hoje, quinta-feira, 13 de abril, mas quem sai entre Amanda, Aline e Cezar? A parcial da enquete já indica o possível eliminado do reality show.

Votação quem sai do BBB 23

Na enquete do DCI, Cezar e Aline são os mais votados até agora. Participe da votação:

Notícias da TV - Como está a votação no BBB 23?

A parcial do Notícias da TV indica que Cezar Black será o eliminado da vez no Big Brother Brasil. O brother soma 45,22% dos votos e assume a liderança.

A segunda posição é de Aline Wirley, que não se distancia muito da porcentagem do brother, somando 40,51%. Amanda vem na lanterna com 14,27% dos votos. A parcial não mostra a quantidade total de votos para amostragem.

Cezar Black: 45,22%

Aline Wirley: 40,51%

Amanda: 14,27%

O Povo - Quem está com mais votos para sair do BBB 23 HOJE?

Na votação do site do O Povo a votação está ainda mais acirrada e Aline passou Cezar. A sister vem em primeiro com 42,33%, enquanto o enfermeiro tem 41,32%. Amanda mais uma vez é a terceira colocada, somando 16,34% dos mais de 2 mil votos computados.

Aline Wirley: 42,33%

Cezar Black: 41,32%

Amanda: 16,34%

Parcial da Jovem Pan - Quem vai sair hoje BBB 23?

Na votação da Jovem Pan, que até o momento soma mais de 67 mil votos, Cezar Black está na liderança da parcial com 42,7% dos votos e é apontado como quem sai do BBB 23 hoje.

Aline Wirley é a segunda colocada com 36,5% e Amanda é a última colocada mais uma vez, com apenas 20,9% da rejeição neste décimo quarto paredão.

Cezar Black: 42,7%

Aline Wirley: 36,5%

Amanda: 20,9%

Quem tá na frente para sair do BBB 23 UOL?

A enquete do UOL é a única que mostra uma realidade diferente. A parcial aponta a saída de Amanda, o que muita gente acredita ser improvável devido a grande torcida da sister.

Na consulta mais recente, a médica soma 42,04% dos mais de 150 mil votos computados. O segundo lugar é de Aline Wirley com 31,01%. Cezar Black vem em terceiro com 26,95%.

Amanda: 42,04%

Aline Wirley: 31,01%

Amanda: 26,95%

Até que horas pode votar?

A votação oficial no Gshow ficará aberta até o programa ao vivo de hoje, quinta-feira, 13 de abril. A programação oficial da TV Globo informa que o reality show vai começar às 22h25 e terminar às 23h55. Porém, há outras dinâmicas marcadas para o programa de hoje, então a eliminação não será no final do episódio, então fique alerta.

Passo a passo de como votar no Gshow

1 - Acesse o Gshow (https://gshow.globo.com/) e clique no menu da lateral esquerda para encontrar "acesse sua conta ou faça login grátis";

2 - Informe dados pessoais: nome completo, data de nascimento, e-mail válido e senha que vai usar no site. Confirme tudo e termine o cadastro;

3 - Siga para a página oficial do reality (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) para votar na enquete de quem sai do BBB 23 hoje. Quando estiver com a votação aberta, clique no participante que quer fora do jogo;

4 - Selecione "sou humano" da verificação de robôs e aguarde pela confirmação do voto. Repita o processo quantas vezes quiser!

Relembre - Quem já saiu do BBB 23? Todos os eliminados