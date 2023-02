Última parcial do BBB 23 da manhã aponta resultado do 3º paredão

Última parcial do BBB 23 da manhã aponta resultado do 3º paredão

Gabriel Santana, Tina e Cezar Black estão no terceiro paredão da temporada e um deles irá se despedir do jogo amanhã, terça-feira (7). Enquanto aguardamos pelo resultado da berlinda, já consultamos a parcial do BBB 23 na enquete do Jornal DCI e também o UOL para saber de qual lado o público está. A última parcial desta manhã de segunda (6) mostra que Tina é quem corre o maior perigo.

Quem deve sair do BBB 23? Participe da votação em tempo real

DCI - Como está a parcial do BBB 23 no final desta manhã

Tina é a mais votada por enquanto e vem sendo apontada como a eliminada deste terceiro paredão da edição. Às 11h40 desta segunda (6), a parcial do BBB 23 do DCI mostrava a sister com 53,1% dos mais de 98 mil votos computados até então. A porcentagem equivale a mais de 52 mil votos direcionados apenas para a angolana.

Depois vem Cezar Black, ele está com 32,6% dos votos e tem chances melhores de continuar no jogo. Já Gabriel Santana vem passando longe da eliminação e está com apenas 14,3% de rejeição.

Esse resultado na parcial do BBB 23 não é exclusivo do final desta manhã. Tina está na liderança há tempos e desde o começo desta segunda-feira sua distância de Cezar só vem aumentando. Por volta das 07h00, ela tinha 42,7% e o enfermeiro somava 39,6%. Desde então, ela aumentou seus números, enquanto o baiano foi diminuindo a porcentagem.

Vote na Enquete BBB 23 do DCI

Parcial na enquete do UOL

O cenário é o mesmo na parcial do BBB 23 do final desta manhã na enquete do UOL. Por lá, Tina tem um percentual ainda maior e lidera com folga, somando 64,24% dos mais de 48 mil votos contabilizados.

Cezar Black fica em segundo lugar com 22,04% de rejeição neste terceiro paredão e Gabriel Santana mais uma vez fica na lanterna, com apenas 13,73% dos votos para sair.

O histórico da parcial do BBB 23 na enquete do UOL mostra que Tina não saiu da zona de perigo em nenhum momento, mesmo com sua porcentagem diminuindo. Às 07h00, ela tinha 67,04%, que caiu um pouco e ficou em 66,80% às 08h00. Atualmente, ela está na casa dos 64%, mas ainda fica em primeiro lugar na enquete com folga.

Enquete oficial - Como votar no Gshow

Apesar de serem um espelho da votação e deixarem o público ciente de como estão as torcidas de cada brother do paredão, as parciais do DCI e UOL não afetam o jogo. A única enquete que realmente elimina alguém é a oficial do reality show, disponível no Gshow.

Para ajudar a votar, caso nunca tenha acessado o site, vamos te mostrar o passo a passo. Será necessário ter um cadastro gratuito no portal para conseguir votar.

Passo 1 - Acesse o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e vá na aba BBB, se preferir pode acessar direto a página (https://gshow.globo.com/realities/bbb/);

Passo 2 - Clique no menu do canto superior esquerdo e vá em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis" e depois em "cadastre-se";

Passo 3 - Informe nome completo, e-mail, senha e data de nascimento;

Passo 4 - Finalize ao selecionar que concorda com os Termos de Uso e Política de Privacidade e finalize com o botão "cadastrar";

Passo 5 - Agora retorna para a página do BBB 23 no Gshow e clique na enquete que aparece no começo da página: "quem você quer eliminar do BBB?";

Passo 6 - Clique em Tina, Cezar ou Gabriel e confirme sua decisão ao selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs;

Passo 7 - Aguarde pela mensagem que informa que seu voto foi computado. Se quiser repetir, é só clicar em "votar novamente".

O site do Gshow não conta com parcial do BBB 23, eles só revelam seus números oficiais no momento em que o eliminado da semana é anunciado.

VOTE também - Enquete BBB23 + votação: Cezar, Gabriel ou Tina, quem fica?