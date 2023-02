Quem está no paredão e quem votou em quem no 3º paredão do BBB 23

Os participantes do Big Brother Brasil se reuniram na noite deste domingo, 5 de fevereiro, para definir quem está no paredão BBB 23 desta semana. Tina, Cezar e Gabriel levaram a pior e correm o risco da eliminação. Veja como foi a votação entre os brothers hoje e quando será a próxima eliminação.

>> Participe da votação GSHOW

Quem está no paredão BBB 23?

Tina, Cezar e Gabriel formam o trio que está no paredão do BBB 23 - o terceiro da temporada. Como de costume, a formação do paredão começou com o anjo. Cristian, vencedor da prova do anjo, deu o colar da imunidade para Key.

Em seguida, Gustavo, líder da semana, indicou Tina para a berlinda. O peão justificou que ela é a sister que ele tem menos afinidade na casa.

Como já estava combinado com o público, Paula poderia tirar um do paredão um dos indicados pelo big fone, já que ela á dona do poder coringa semana. A sister manteve Gabriel no paredão.

O emparedado, vítima da chamada no sábado, tinha direito a um contragolpe e puxou Amanda para a berlinda.

Mas a formação do terceiro paredão não parou por aí. Os confinados, com exceção do líder, deram continuidade à votação no confessionário. A maioria dos votos foi contra Cezar.

Para finalizar a dinâmica, três participantes tentaram a sorte na prova bate-volta e Amanda conseguiu escapar do paredão. A competição foi um jogo da memória.

Quem votou em quem no paredão BBB 22

Desta vez, os dois mais votados da casa foram para o paredão, mas apenas quem recebesse mais votos teria direito a um contragolpe, que foi o caso de Lucas.

Fred vota em Cezar;

Key Alves vota em Larissa;

Cezar vota em Amanda;

Bruno vota em Cezar;

MC Guimê vota em Cezar;

Sarah Aline vota em Amanda;

Amanda vota em Cezar ;

Fred Nicácio vota em Amanda;

Aline Wirley vota em Cezar;

Ricardo vota em Fred Nicácio;

Paula vota em Cezar;

Domitila Barros vota em Amanda;

Cristian vota em Larissa;

Gabriel Santana vota em Amanda ;

Tina vota em Cezar ;

Bruna Griphao vota em Cezar;

Gustavo vota em Tina;

Larissa vota em Cezar;

Marvvila vota em Amanda.

Cara de Sapato votou no Fred Nicácio

Resumo da votação | 3º paredão

Total de votos do confessionário: 9 votos em Cezar

Indicação do líder: Tina

Big fone: Gabriel

Contragolpe: Amanda

Votação GShow

A votação para eliminar um dos brothers já está aberta e segue até a noite de terça-feira. O público precisa acessar acessar a página oficial do BBB 23 no Gshow: https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

Para abrir a página de votação, basta clicar em ‘Paredão BBB 23: vote para eliminar. O sistema pede um cadastro e é necessário preencher alguns dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Quem já tiver participado de outras votações só precisa fazer o login.

Feito isso, é só clicar no nome do brother escolhido e confirmar o voto. O sistema pede uma rápida validação de segurança, basta clicar na caixinha ‘sou humano’. O público pode participar quantas vezes quiser.

A eliminação ocorre durante o programa ao vivo da próxima terça-feira, às 23h15, horário de Brasília. Além do canal aberto da Globo, o reality também é exibido através da plataforma de streaming Globoplay.

