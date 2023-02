1ª Parcial BBB 23 da manhã: quem sai hoje entre Tina, Cezar e Gabriel?

Parcial do BBB 23 nesta manhã aponta eliminação de sister no terceiro paredão - Foto: Reprodução/Instagram/@cezar.black/Globo/@gbielsantana

O terceiro paredão do BBB 23 foi formado e agora resta a Gabriel Santana, Cezar Black e Tina lutarem para permanecer no jogo. A votação já está aberta e a todo vapor! A parcial das enquetes do UOL e DCI, consultadas na manhã de segunda, 4, já indica uma eliminação.

Como está a votação do BBB 23

Um dos emparedados da terceira berlinda da temporada deixará o programa na terça-feira, 7 de fevereiro. A eliminação será durante a edição ao vivo, que segundo a programação oficial da TV Globo irá começar às 22h25 e terminar às 23h50.

A votação oficial está liberada no Gshow. Por lá, não é possível acessar uma parcial para descobrir como anda o comportamento do público, mas é como se pode eliminar alguém do jogo.

Parcial da manhã do DCI aponta saída de Tina

A situação de Tina na parcial da enquete do DCI não é confortável para a angolana. Na primeira consulta realizada nesta manhã de segunda-feira (6), a sister aparece na primeira colocação da enquete com 42,7% dos mais de 63 mil votos contabilizados. Ela está na frente dos adversários desde a madrugada, quando tinha mais de 69% de rejeição nesta votação.

Cezar Black está em segundo, mas não totalmente fora de perigo, pois sua porcentagem na parcial não é muito distante da de Tina. O enfermeiro soma até então 39,6%. Gabriel Santana respira com mais alívio na lanterna e tem 17,7% dos votos para sair.

Porcentagem da parcial na Enquete UOL: quem sai?

Na parcial do UOL, Tina também é apontada como a possível eliminada da semana. Por lá, a emparedada tem uma porcentagem alta e assume o primeiro lugar da votação com folga, somando 67,04% dos votos.

Cezar aparece mais uma vez na segunda posição, totalizando 20,46% dos mais de 29 mil votos computados. Gabriel está em uma posição confortável no final da enquete, somando apenas 12,50% de rejeição do público na parcial.

Como votar no www.gshow.com

1 - Acesse o site do Gshow para conseguir votar na enquete oficial. Você deverá ir no endereço https://gshow.globo.com/ ou pode acessar https://gshow.globo.com/realities/bbb/ para ir direto na página do BBB 23;

2 - Na página inicial do Gshow, ou já na página do BBB 23, clique no menu do canto superior esquerdo da tela e clique na opção "acesse sua conta ou cadastre-se grátis" no final deste menu;

3 - Você terá que informar nome completo, e-mail, senha e data de nascimento para conseguir continuar o seu cadastro. Sem isso, não será possível votar;

4 - Quando você finalizar o cadastro da sua nova conta, terá que retornar a página do BBB 23 no Gshow e clicar na enquete que está logo no começo da página;

5 - Escolha qual participante deseja eliminar: Gabriel Santana, Tina ou Cezar Black. Você deve clicar no brother ou sister que escolheu e depois selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs.

6 - Agora para finalizar o processo é só aguardar pela mensagem que informa que o seu voto foi computado com sucesso. Se quiser repetir, é só clicar em "votar novamente" quantas vezes quiser. Não há limite de votos por conta ou IP.